Adidas rompt son partenariat avec Kanye West suite à des propos antisémites

Adidas a mis fin à son partenariat avec Ye, le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West, pour ses propos offensants et antisémites, la dernière entreprise à avoir rompu les liens avec Ye et une décision qui, selon la société allemande de vêtements de sport, toucherait ses résultats.

“Adidas ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine”, a déclaré mardi la société dans un communiqué. “Les récents commentaires et actions de Ye ont été inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise.”

La société a fait face à des pressions pour couper les liens avec Ye, des célébrités et d’autres sur les réseaux sociaux exhortant Adidas à agir. Il a déclaré au début du mois qu’il plaçait son contrat lucratif de baskets avec le rappeur sous examen.

Dernière entreprise à couper les connexions

Adidas a déclaré mardi qu’il avait procédé à un “examen approfondi” et qu’il arrêterait immédiatement la production de sa gamme de produits Yeezy et arrêterait les paiements à Ye et à ses sociétés. L’entreprise de vêtements de sport a déclaré qu’elle devrait toucher jusqu’à 250 millions d’euros (338,5 millions de dollars canadiens) à son bénéfice net cette année à la suite de ce déménagement.

Adidas n’est que la dernière entreprise à avoir mis fin à ses relations avec Ye, qui a également été suspendu de Twitter et d’Instagram pour des publications antisémites qui, selon les réseaux sociaux, ont violé leurs politiques.

Il a récemment suggéré que l’esclavage était un choix et a qualifié le vaccin COVID-19 de “marque de la bête”, entre autres commentaires. Il a également été critiqué pour avoir porté un t-shirt “White Lives Matter” lors de son défilé de collection Yeezy à Paris.

Lâché par son agent

L’agence artistique de Ye, CAA, l’a laissé tomber, et le studio MRC a annoncé lundi qu’il mettait de côté un documentaire complet sur lui.

La maison de couture Balenciaga a rompu ses liens avec Ye la semaine dernière, selon Women’s Wear Daily. JPMorganChase et Ye ont mis fin à leur relation commerciale, même si la rupture bancaire était en cours avant même les commentaires antisémites de Ye.

Au cours des dernières semaines, Ye a également mis fin à l’association de son entreprise avec Gap et a déclaré à Bloomberg qu’il prévoyait de couper les liens avec ses fournisseurs.

Après avoir été suspendu de Twitter et Facebook, Ye a proposé d’acheter le réseau social conservateur Parler.

Samedi, des manifestants sur un viaduc de Los Angeles ont déployé une banderole faisant l’éloge des propos antisémites de Ye, provoquant un tollé sur les réseaux sociaux alors que des célébrités et d’autres disaient qu’ils soutenaient le peuple juif.

