Adidas révèle des plans pour les chaussures invendues de Kanye West

Le géant des vêtements de sport a entreposé 1,3 milliard de dollars d’invendus « Yeezy » après avoir mis fin à son partenariat avec le rappeur l’année dernière

Adidas a déclaré qu’il vendrait une partie de son stock restant de « Yeezy », produit en collaboration avec Kanye West, et reverserait une partie des bénéfices aux groupes touchés par les commentaires antisémites tenus par le rappeur l’année dernière, a annoncé jeudi la marque de vêtements de sport.

« Brûler les marchandises n’est pas la solution » Le directeur général d’Adidas, Bjorn Gulden, a déclaré aux investisseurs lors de son assemblée annuelle des actionnaires en Allemagne jeudi. « Ce que nous essayons de faire maintenant, au fil du temps, c’est de vendre des parties de cette marchandise et de donner de l’argent aux organisations [that were] blessé par les déclarations de Kanye.

La marque, fondée en Allemagne en 1949, a rompu ses liens avec West – qui a changé son nom pour Ye en 2021 – en octobre dernier après avoir fait une série de déclarations offensantes sur les réseaux sociaux ciblant la communauté juive. Cette décision a laissé Adidas avec des stocks invendus évalués à 1,3 milliard de dollars en stockage et a contribué à l’annonce, en mars, de sa première perte annuelle en 31 ans.

Dans des rapports financiers aux investisseurs plus tôt ce mois-ci, Adidas a prédit que la décision de mettre fin au partenariat avec West entraînerait une perte de bénéfices d’exploitation de plus de 545 millions de dollars en 2023. Les actions de la marque ont chuté de 10 % en février lorsqu’elle a annoncé un bénéfice. avertissement – ​​son quatrième depuis juillet 2022.

Les ventes d’actions Yeezy compenseraient quelque peu ces pertes, bien que l’on ne sache pas quelle part des réserves d’actions sera vendue et quelle part des bénéfices sera reversée à des œuvres caritatives. Gulden a déclaré jeudi aux investisseurs que « nous travaillons sur ces choses. »

Le chef d’Adidas a également défendu la décision de la marque de collaborer avec West, affirmant que « Aussi difficile qu’il était, il est peut-être l’esprit le plus créatif de notre industrie. » Il n’a pas abordé les informations des médias selon lesquelles West aurait droit à 15% de tout le chiffre d’affaires en raison d’un contrat préalablement convenu.

Les chaussures de la collaboration Adidas/West restent populaires sur le marché de la revente par des tiers. Gulden a ajouté que la marque avait décidé de ne pas faire don du stock à des organisations caritatives, car elle pensait que les produits seraient éventuellement vendus sur des marchés en ligne.

Le mois dernier, il est apparu qu’Adidas était poursuivi par un groupe d’investisseurs qui prétendaient que la marque était au courant des tendances antisémites de West et qu’elle n’avait pris aucune mesure pour limiter les responsabilités financières qui en découleraient.