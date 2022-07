Adidas réduit ses perspectives pour 2022 sur une reprise plus lente de la Chine et un ralentissement mondial potentiel

Adidas a revu mardi à la baisse ses prévisions financières pour 2022 alors que la marque de baskets et d’athlétisme souffre d’une reprise plus lente en Chine et a mis en garde contre le potentiel de ralentissement sur d’autres marchés.

L’annonce intervient un jour après que Walmart a envoyé des ondes de choc dans le secteur de la vente au détail en réduisant ses prévisions de bénéfices trimestriels et annuels. Walmart a déclaré que l’inflation incitait les acheteurs à dépenser plus pour des produits de première nécessité tels que la nourriture et moins pour des articles comme les vêtements et l’électronique.

Adidas a déclaré mardi qu’il s’attend désormais à ce que les revenus de la Grande Chine diminuent à un taux à deux chiffres pour le reste de l’année, compte tenu des restrictions généralisées liées à Covid dans la région. Il a également déclaré qu’il devra travailler pour éliminer les stocks excédentaires jusqu’à la fin de l’année, et ces efforts pèseront sur les bénéfices.

Le détaillant basé en Allemagne prévoit désormais que les revenus totaux neutres en devises de l’entreprise augmenteront à un taux moyen à élevé à un chiffre en 2022, par rapport aux estimations de croissance précédentes comprises entre 11% et 13%.

Adidas s’attend désormais à ce que sa marge brute soit d’environ 49% en 2022, en baisse par rapport à la prévision précédente de 50,7%, et que le résultat net des activités poursuivies atteigne environ 1,3 milliard d’euros, en baisse par rapport à une fourchette précédente de 1,8 milliard d’euros à 1,9 milliard d’euros.

Adidas a noté que bien qu’elle n’ait pas connu de ralentissement significatif des ventes ni d’annulations importantes de commandes en gros sur aucun autre marché, ses perspectives ajustées tiennent compte d’un ralentissement potentiel des dépenses de consommation à l’échelle mondiale.