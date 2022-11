Adidas prouve que Cristiano Ronaldo n’a pas marqué le premier but du Portugal contre l’Uruguay

Adidas a confirmé que Cristiano Ronaldo n’avait pas touché le ballon lors du premier but du Portugal contre l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2022, malgré l’affirmation de l’attaquant après avoir roulé pour célébrer.

À la 54e minute de l’affrontement du Groupe H entre le Portugal et l’Uruguay, Bruno Fernandes a récupéré le ballon sur l’aile gauche et a envoyé un centre incliné vers Cristiano Ronaldo, qui s’est efforcé d’atteindre le ballon avec sa tête.

Au départ, il semblait que Ronaldo avait pris contact, mais les rediffusions suggéraient que le ballon était directement entré depuis le centre de Bruno.

Ronaldo s’est quand même enfui pour célébrer, agissant comme s’il avait obtenu la touche finale décisive, mais la FIFA a ensuite accordé le but à Bruno Fernandes. À la fin du match, Ronaldo a toujours tenté de prétendre qu’il avait marqué, des informations indiquant que la FA portugaise rassemblait des preuves pour soumettre à la FIFA que c’était le but de Ronaldo.

Cependant, Adidas, qui fournit le ballon officiel d’Al Rihla pour la Coupe du monde du Qatar, a un capteur IMU de 500 Hz à l’intérieur du ballon qui n’a pas détecté une touche de la tentative de tête de Ronaldo.

Les capteurs d’Adidas à l’intérieur du ballon n’ont pas capté une touche de Ronaldo (Crédit image : Adidas)

Une déclaration d’Adidas disait: “Dans le match entre le Portugal et l’Uruguay, en utilisant la technologie Connected Ball hébergée dans le ballon de match officiel Al Rihla d’Adidas, nous sommes en mesure de montrer définitivement aucun contact sur le ballon de Cristiano Ronaldo pour le premier but du match.

“Aucune force externe sur le ballon n’a pu être mesurée, comme le montre l’absence de” battement de coeur “dans nos mesures.

“Le capteur IMU 500Hz à l’intérieur de la balle nous permet d’être très précis dans notre analyse.”

Les capteurs mesurent un angle sur 3 axes, la vitesse angulaire et l’accélération sur le ballon, aidant à déterminer des vitesses d’objectif spécifiques pour les graphiques utilisés lors du tournoi, par exemple.

Les capteurs aident également à déterminer si un joueur a touché le ballon pour un hors-jeu et des vérifications VAR – ce que le fabricant allemand n’avait peut-être pas envisagé était de s’impliquer dans la détermination du dernier joueur à avoir touché le ballon pour un but.

Si Ronaldo avait obtenu ce but, il aurait égalé les neuf buts d’Eusebio lors des tournois de la Coupe du monde, un chiffre qu’il avait ciblé avant le début de la finale. Cependant, avec le Portugal qui doit encore affronter la Corée du Sud lors de son dernier match de groupe vendredi, et la nation déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, il devrait avoir beaucoup plus de matches au moins au niveau du match nul.