Adidas Predator : Chaque version de la botte à travers les années

Il y a 27 longues années, les Adidas Predators ont été lancées – des bottes en partie en caoutchouc et en partie en cuir de kangourou qui allaient bouleverser le jeu tel que nous le connaissions.

Ces choses avaient l’air bizarre. Avec de grandes arêtes et des côtés souples, ils étaient le summum de la technologie du football, modelés par Teddy Sheringham et Paul Gascoigne. Eh bien, regardez jusqu’où nous sommes arrivés.

Les Predators se sont reposés pour renaître de leurs cendres il y a quelques années. Nous avons eu des éditions couleur champagne, des éditions spéciales David Beckham, des Preds plus légers, des Preds plus brillants, des brillants et des rayures, des criards et des magnifiques. Phew.

Quelle est votre préférée depuis le milieu des années 90 ?

Adidas Predator (1994)

Prédateur (1994)

(Crédit image : Getty)

Le tout premier Adidas Predator était le summum de la sophistication à l’époque, mais dites-le aux enfants plus jeunes que ce modèle. Il doit ressembler à un téléphone Nokia ou à un lecteur de CD.

Les Preds étaient disponibles en noir et blanc – bien sûr – avec des accents rouges. C’est également devenu le coloris standard de la botte au fil du temps. Le premier but marqué dans ces jolies chaussures était un coup franc de John Collins pour le Celtic.

Rapière Adidas Predator (1995)

Rapière Adidas Predator (1995)

(Crédit image : Getty)

La deuxième édition du Predator a fait évoluer les patins en caoutchouc pour les rendre un peu moins striés. Ces beautés étaient les toutes premières bottes Adidas disponibles en différentes couleurs – même si le blanc/rouge était une gamme limitée. Les joueurs ne peuvent pas devenir fous maintenant, n’est-ce pas ?

Bien sûr, Gazza était au centre des campagnes publicitaires sur celles-ci. Ici à FFT, nous serions ravis si Adidas pouvait ramener le grand homme pour annoncer les nouveaux avec beaucoup de câlins comiques. Je t’aime, Gazza.

Adidas Predator Touch (1996)

Adidas Predator Touch (1996)

(Crédit image : Getty)

Maintenant, il évolue vers quelque chose de plus reconnaissable. Le troisième ensemble de Predators était largement disponible en blanc, bien que le noir soit toujours populaire. Cet ensemble comportait des crampons Traxion (trx), qui étaient rectangulaires et placés anatomiquement – ce qui était bizarre dans les années 90, car les crampons étaient toujours en métal et ronds.

Adidas Predator Accelerator (1998)

Adidas Predator Accelerator (1998)

(Crédit image : Getty)

Avec France 98 est venu l’Accélérateur. Le talon rouge a été supprimé en 1999, mais ce modèle avait une semelle redessinée. De plus, 999 versions jaunes ont été fabriquées – elles semblaient simplement avoir été conçues pour les joueurs de Watford.

Adidas Predator Précision (2000)

Adidas Predator Précision (2000)

(Crédit image : Getty)

Les premiers Predators du nouveau millénaire étaient convenablement futuristes – enfin, relativement – avec des crampons remplaçables. Oui! Remplaçable! L’idée était logique dans la mesure où vous pouviez ajuster vos bottes en fonction de la météo et des conditions du sol, bien que les crampons se détachent facilement et parfois tombent quelque part sur le terrain.

Vous auriez un banc entier jouant avec des clés Allen pour vous préparer à la surface – tandis que le premier XI fouillait l’herbe à la recherche de morceaux de métal manquants. A part ça, design classique.

Adidas Predator Mania (2002)

Adidas Predator Mania (2002)

(Crédit image : Getty)

Oh mec. Nous parlons maintenant.

Sans doute le design de botte le plus emblématique de l’histoire du sport, le Predator Manias présentait des panneaux en caoutchouc sur la partie exacte du pied avec laquelle vous le pliez comme Beckham. Les trois bandes se sont également poursuivies sur la semelle, et ce sont les premiers Preds qui ont vraiment déplacé les lacets sur le côté du pied.

Naturellement, ces bottes étaient énormes. Ils ont sorti une couleur champagne – que Becks a enfilée – ainsi que des bleus et des rouges avec des rayures Adidas argentées. C’est comme une cabine téléphonique rouge ou un Dalek : un design classique qui ne vieillira jamais.

Adidas Predator Pulse (2004)

Adidas Predator Pulse (2004)

(Crédit image : Getty)

À présent, le Predator était une icône. Le rouge est devenu encore plus important mais Adidas a également lancé une version bleue, portée entre autres par Patrick Vieira. Beckham, naturellement, en avait d’argent à l’Euro 2004.

Une édition limitée de cette botte a été publiée sous le nom de coffret David Beckham Ying Yang. 723 paires d’objets ont été lancées, ainsi qu’une boîte de présentation en bois et verre avec un petit livre – parce que c’est ce que vous voulez vraiment avec vos chaussures de football.

Adidas Predator Absolute (2006)

Adidas Predator Absolute (2006)

(Crédit image : Getty)

Nous arrivons au milieu des années 2000 ostentatoires et sans surprise, l’or joue un rôle de plus en plus important dans les chaussures de football.

Les premières combinaisons de couleurs des Absolutes étaient noir/rouge, blanc/or et bleu/blanc, tandis que Zinedine Zidane a reçu des médailles d’or pour son dernier tournoi international, la Coupe du monde 2006. C’est vrai – ce sont les chaussures qui ont été portées lors de l’acte de football le plus célèbre de GBH.

Ces mauvais garçons arboraient des semelles intérieures PowerPulse interchangeables qui permettaient d’échanger la semelle intérieure entre la normale de 40 g et une semelle plus légère, sans ajout de poids intentionnel. Adidas passerait aux Predators en apesanteur dans les années qui suivirent.

Adidas Predator Power Swerve (2007)

Adidas Predator Power Swerve (2007)

(Crédit image : Getty)

Après avoir pris sa retraite du jeu en 2006, Zidane a aidé à développer les PowerSwerve Preds, qui sont sortis l’année suivante. Avec plus de puissance de rebond, de déviation et un contrôle amélioré, il a été affirmé que le PowerSwerve pouvait atteindre jusqu’à 8% de déviation en plus et augmenter la puissance derrière chaque tir d’environ 3%.

Avec cette version, Adidas a introduit un matériau en mousse qu’ils ont appelé Smartfoam, tandis que la technologie PowerPulse déplacerait essentiellement la poudre de tungstène vers le point de la botte avec laquelle vous frappiez, pour générer un coup de pouce. Tout cela semble très high-tech.

Adidas Predator X (2009)

Adidas Predator X (2009)

(Crédit image : Getty)

Là où le Predator avait des rayures et des bandes pour le contact, il a été remplacé sur la dixième édition par un seul tampon portant le mot “Predator”. Cette botte semblait classique à bien des égards, tout en étant une évolution naturelle de ce qui était arrivé auparavant. Encore une fois, Zizou a testé ceux-ci.

Les Pred X sont disponibles en noir/blanc/rouge avec un coloris blanc/marron/jaune pour les joueurs les plus flashy.

Adidas AdiPower Predator (2011)

Adidas AdiPower Predator (2011)

(Crédit image : Getty)

En 2011, la F50 était la chaussure de pointe du catalogue Adidas. Le fabricant essayait d’enlever des éléments de la botte pour rapprocher votre pied du ballon – pas d’ajouter des panneaux plus idiots pour vous gêner.

Les bottes Adipower en étaient le reflet. Plus léger que jamais, sans coussinets ou patchs perceptibles pour aider à dévier, toucher ou contrôler. Cette version a été suivie par le Predator adiPower SL peu de temps après, qui a favorisé une tige SprintSkin au lieu du cuir. Plus léger, plus léger, plus léger.

Adidas Predator LZ (2012)

Adidas Predator LZ (2012)

(Crédit image : Getty)

Les rayures ! Ils sont de retour!

Le Predator LZ – Lethal Zones, les gars – a ramené la sensation classique des Predators avec toute la sensation de légèreté des derniers. Il y avait même cinq zones sur la botte conçues pour faire différentes choses – puissance sur la zone de frappe, premier contact sur la zone des orteils, etc.

Adidas Predator LZ II (2013)

Adidas Predator LZ II (2013)

(Crédit image : Getty)

Version plus fine et plus légère des LZ, cette paire a été spécialement conçue pour Nigel Farage. Nous plaisantons bien sûr, ils étaient pour la retraite de Beckham.

Adidas Predator Instinct (2014)

Adidas Predator Instinct (2014)

(Crédit image : Getty)

Trop jazzy ?

Les derniers Adidas Predators avant leur interruption, les Instincts ont marqué 20 ans depuis la chaussure d’origine. Ils étaient presque méconnaissables à présent : construits pour la vitesse mais toujours avec ces zones létales sur la botte. Elles étaient un peu plus lourdes que les précédentes mais remplacées par les bottes Ace.

Adidas Predator 18 (2017)

Adidas Predator 18 (2017)

(Crédit image : Getty)

Ce fut un retour triomphal. Après trois ans dans le désert, Adidas a ressuscité le Predator avec un design audacieux et classique rappelant les incontournables des Preds passés.

Les matériaux Primeknit avaient CONTROLSKIN, idéal pour les milieux de terrain contrôlant le ballon, tandis que les crêtes de cette botte ressemblaient à celles des premières versions. Il avait l’air super. C’était super.

Adidas Predator 19 (2018)

Adidas Predator 19 (2018)

(Crédit image : Getty)

Repérez la différence entre ceux-ci et les derniers. C’est la preuve que si ce n’est pas cassé, ne le répare pas.

Avec un talon côtelé pour offrir plus de protection, c’est peut-être le changement le plus subtil jamais entre les Predators – pas que nous nous soyons plaints à l’époque. Il y avait aussi de nouvelles combinaisons de couleurs à apprécier.

Adidas Predator Mutator (2020)

Adidas Predator Mutator (2020)

(Crédit image : Getty)

Avec le Predator Mutator est venu DemonSkin : un matériau en caoutchouc intégral qui rappelait le caoutchouc des premiers Predators mais pouvait contrôler le ballon partout où le pied entrait en contact. Plus besoin d’attraper le ballon avec le cou-de-pied juste pour s’assurer qu’il ne s’envole pas.

Les couleurs étaient également fantastiques, ramenant le classique noir/rouge/blanc des versions passées des Predators mais blanc/noir/or qui faisaient référence aux versions du milieu des années 2000. Ils ont été un énorme succès, ceux-là.

Adidas Predator Freak (2021)

Adidas Predator Freak (2021)

(Crédit image : Getty)

Avec moins de pointes sur la Freak, les trois bandes plus près de la pointe et les couleurs bleu/vert/noir, les Predators ont évolué avec un look toujours plus science-fiction.

Ces bottes ont l’air plus épurées, tout en conservant le toucher et le contrôle de certaines des plus grandes bottes d’Adidas. Elles sont sans lacets, légères et pourtant renforcées par l’enroulement autour du talon. C’est plus de pointes sur ceux-ci pour encore plus de couverture.

Adidas Predator Edge (2022)

Adidas Predator Edge (2022)

(Crédit image : Adidas)

L’année de la Coupe du monde a entraîné une évolution douce pour le Predator plutôt que quelque chose de trop audacieux. L’Edge a remplacé cet extérieur pointu par quelque chose d’un peu plus lisse, avec quatre “zones” distinctes pour frapper la balle.

Cela ressemble un peu à Spiderman, n’est-ce pas ? Tout le monde n’a pas été impressionné, mais ceux-ci sont proposés dans de superbes couleurs, dont une paire inspirée des F50 classiques et une paire géométrique ressemblant à Elmer l’éléphant.

Précision Adidas Predator (2023)

Précision Adidas Predator (2023)

(Crédit image : Adidas)

Inspiré du Predator Accelerator des années 1990, ce Accuracy au titre similaire s’inspirait d’un classique mais s’adressait davantage aux buteurs qu’aux milieux de terrain pour changer – rappelez-vous la star anglaise Alessia Russo dans toute la promo.

Avec les coussinets zonaux retravaillés une fois de plus, ces bottes ont plus de couverture que votre Pred moyen et sont plus confortables que jamais.