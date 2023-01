Adidas perd la bataille judiciaire contre le créateur de mode Thom Browne pour la conception de rayures | Nouvelles du monde

Adidas a perdu un procès contre le créateur de mode new-yorkais Thom Browne après avoir poursuivi un dessin à rayures.

Un jury à Manhattan a déclaré qu’Adidas n’avait pas réussi à prouver que Thom Browne avait enfreint la marque à trois bandes emblématique du géant du vêtement de sport.

Le jury a estimé que les motifs à rayures parallèles de la maison de couture n’étaient pas susceptibles de semer la confusion chez les consommateurs avec les produits d’Adidas.

Thom Browne avait fait valoir que, entre autres, ses dessins avaient un nombre différent de rayures et que les rayures étaient un élément de design commun pour les vêtements.

Image:

Le créateur de mode Thom Browne est arrivé au tribunal avec des chaussettes montrant son motif à rayures. Photo : AP



Les vêtements de sport du créateur comportent quatre bandes parallèles s’enroulant autour du bras ou de la jambe des shorts et des sweat-shirts.

Adidas a poursuivi la marque en 2021, affirmant que ses motifs de rayures à quatre barres et “Grosgrain” sur ses chaussures et ses vêtements de sport haut de gamme violaient ses droits de marque à trois bandes.

La société allemande a déposé plus de 90 poursuites et signé plus de 200 accords de règlement depuis 2008 liés à la marque, selon des documents judiciaires dans l’affaire.

Thom Browne utilisait auparavant un design à trois barres sur ses vêtements, le remplaçant par un design à quatre bandes après l’objection d’Adidas en 2007.

Un porte-parole d’Adidas a déclaré que la société était déçue de la décision du jury mais “continuera à faire respecter avec vigilance notre propriété intellectuelle, y compris en déposant tous les appels appropriés”.

Un porte-parole de Thom Browne Inc a déclaré que la société était satisfaite du verdict.

Image:

Designer Thom Browne (R) arrive à la Cour fédérale de Manhattan à New York



La maison de couture a déclaré qu’une confusion entre les créations des entreprises était peu probable car elles “opèrent sur différents marchés, desservent différents clients et proposent leurs produits à des prix étonnamment différents”.

Adidas avait prévu de demander au jury plus de 7,8 millions de dollars de dommages-intérêts, plus des dommages-intérêts punitifs supplémentaires et une réduction des ventes contrefaites de Thom Browne, selon un dossier judiciaire.

Il a également demandé une ordonnance du tribunal empêchant Thom Browne d’utiliser les dessins.