Adidas perd la bataille de la marque Stripe contre le créateur de luxe Thom Browne

La marque de vêtements de sport Adidas a perdu un procès en contrefaçon de marque contre la marque de mode de luxe américaine Thom Browne Inc. Adidas avait affirmé que les quatre bandes de Thom Browne étaient trop similaires à ses trois bandes, selon un rapport publié dans le Bbc. Browne a fait valoir que sa marque avait un nombre distinct de rayures et qu’il était peu probable que les consommateurs mélangent les deux marques. Adidas avait l’intention de demander plus de 7,8 millions de dollars (Rs 63 crore) en dommages-intérêts, mais un jury de New York a tranché en faveur de Browne.

Les trois bandes sont une caractéristique commune des designs Adidas tandis que les créations de Browne présentent

quatre bandes horizontales parallèles qui entourent la manche d’un vêtement.

L’équipe juridique de Browne l’a positionné comme l’outsider face à une puissante société et a soutenu que les deux marques s’adressaient à des marchés différents. Thom Browne Inc. produit des vêtements haut de gamme pour des clients fortunés et les vêtements de sport ne prédominent pas dans les créations de l’entreprise, selon la BBC. De plus, les avocats de la marque de mode ont affirmé que les rayures constituaient un motif typique.

Le conflit remonte à 15 ans. Lorsque Browne a utilisé un motif à trois bandes sur une veste en 2007, Adidas a protesté parce qu’il ressemblait trop au leur. Browne a décidé de l’abandonner et est passé à un motif à quatre bandes. Adidas n’a pas contesté cela pendant des années, mais lorsque Browne a attiré l’attention après la vente de 2018 et a commencé à s’aventurer davantage dans les vêtements de sport, le géant du vêtement de sport l’a remarqué.

Comme l’a rapporté Reuters, Thom Browne a déclaré qu’une confusion entre les conceptions des entreprises était peu probable car elles “opèrent sur différents marchés, desservent différents clients et proposent leurs produits à des prix étonnamment différents”.

Selon les documents de l’affaire, Adidas a déposé plus de 200 accords de règlement et s’est engagé dans plus de 90 batailles judiciaires concernant sa marque depuis 2008.