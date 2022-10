Adidas met officiellement fin à son partenariat avec Kanye West

Après des semaines de tournée médiatique antisémite de Kanye West, Adidas décide finalement de mettre fin à son partenariat avec Ye qui leur a coûté 247 millions de dollars.

Au cours des dernières semaines, Kanye West a fait une tournée médiatique en faisant des remarques antisémites tout en affirmant qu’il ne peut pas être antisémite parce qu’il est « juif ». Ses commentaires ont été si grégaires que son La boutique interview a été mis à la poubelle et son Champions de la boisson interview a été retirée et lui a valu un procès d’un million de dollars de la part de la famille de George Floyd. Ses entretiens avec Chris Cuomo et Piers Morgan l’ont vu doubler ses commentaires et ont déclenché un effet d’entraînement des marques se distanciant de Ye. Balenciaga, JP Morgan Chase, le studio MRC, Vogue et CAA ont tous abandonné leur relation avec Ye à cause de ses commentaires mettant plus de pression sur Adidas pour qu’il fasse de même.

Adidas met fin à son partenariat avec Kanye West et affirme que la scission coûtera 247 millions de dollars

Adidas a officiellement mis fin à son partenariat avec Kanye West, qui pour mémoire est le deuxième partenariat le plus réussi de l’histoire de la chaussure. La société a fait l’annonce ce matin avec une déclaration révélant que le déménagement leur coûtera plus de 247 millions de dollars selon Nouvelles de l’AP.

“Adidas ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine”, a déclaré mardi la société dans un communiqué. “Les récents commentaires et actions de Ye ont été inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise.”

Au lendemain de l’annonce, l’action Adidas a chuté d’environ 5% et continue de baisser. Adidas a également révélé que la société arrêterait immédiatement les paiements à Ye. La scission du partenariat intervient un mois seulement après qu’Adidas a fait une première annonce selon laquelle le partenariat était à l’étude.