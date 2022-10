Adidas met fin à son partenariat avec Ye suite aux propos antisémites du rappeur

Adidas a mis fin mardi à son partenariat avec Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, après que le musicien a fait une série de commentaires offensants et antisémites.

Adidas a déclaré: “Adidas ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine. Les récents commentaires et actions de Ye ont été inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise.”

Le géant allemand des vêtements de sport avait subi des pressions du public et de ses propres employés pour rompre les liens avec Ye, qui avait déclaré sur un podcast le 16 octobre : « Je peux dire des choses antisémites, et Adidas ne peut pas me lâcher. Et maintenant ? “

Adidas a chuté de 3,3% dans les échanges du matin à Francfort, après que Bloomberg a annoncé tôt dans la journée qu’il prévoyait de mettre fin au partenariat,

La société a déclaré avoir commencé un examen du partenariat le 6 octobre, mais a été largement critiquée pour son inaction depuis lors.

Dans un Poste LinkedIn Lundi, Sarah Camhi, employée d’Adidas basée aux États-Unis, a écrit : “Cela fait 14 jours que Kanye a commencé à cracher de la rhétorique antisémite et adidas est resté silencieux, tant en interne pour les employés qu’en externe pour nos clients.”

Le directeur du marketing commercial a ajouté : “Nous devons faire mieux en tant que marque. Nous devons faire mieux pour nos employés et nous devons faire mieux pour nos communautés. Tant qu’adidas ne prendra pas position, je ne serai pas aux côtés d’Adidas.”

Adidas a commencé à travailler avec Ye en 2013 et en 2016 signé un accord pour fabrique et distribue des articles de sa ligne de vêtements Yeezy par l’intermédiaire de l’entreprise. Adidas a précédemment déclaré que le partenariat avait eu un “impact considérable” sur son activité et qu’il s’agissait de l’une des collaborations les plus réussies de l’histoire de son industrie.

Cependant, Ye a publiquement critiqué Adidas, ainsi que certains de ses autres partenaires commerciaux tels que le détaillant Gap, ces derniers mois.

Il a déclaré à CNBC qu’Adidas “copiait” ses idées et a également publié des tirades sur les réseaux sociaux contre l’entreprise, ciblant spécifiquement le directeur général Kasper Rorsted et les membres du conseil d’administration.

Dans une note mardi, les analystes du Credit Suisse ont exposé divers risques pour l’entreprise, notamment un récent avertissement sur les bénéfices plus important que prévu,