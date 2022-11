Adidas met en garde contre les gros bénéfices touchés après la fin du partenariat avec Ye

Adidas mercredi a réduit ses prévisions pour l’année complète à la suite de la résiliation par le géant allemand des vêtements de sport de son partenariat avec la marque Yeezy de Kanye West.

La société a mis fin à sa relation avec Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, le 25 octobre après que le musicien a lancé une série de tirades offensantes et antisémites sur les réseaux sociaux et dans des interviews.

Adidas prévoit désormais un bénéfice net des activités poursuivies d’environ 250 millions d’euros (251,56 millions de dollars), en baisse par rapport à un objectif d’environ 500 millions d’euros établi le 20 octobre. La société s’attend désormais à des revenus neutres en devises pour une faible croissance à un chiffre en 2022, avec une marge brute qui devrait désormais s’établir à environ 47 % pour l’année.

Adidas a enregistré une augmentation de 4 % d’une année sur l’autre de ses ventes neutres en devises au troisième trimestre, avec une croissance à deux chiffres du commerce électronique dans la région EMEA, en Amérique du Nord et en Amérique latine. La marge brute a chuté d’un point de pourcentage à 49,1% en raison de “coûts de la chaîne d’approvisionnement plus élevés, de remises plus élevées et d’un mix de marché défavorable”, a indiqué la société.

Le résultat opérationnel s’est établi à 564 millions d’euros, tandis que le résultat net des activités poursuivies de 66 millions d’euros, contre 479 millions d’euros il y a un an, a été “impacté négativement par plusieurs coûts non récurrents totalisant près de 300 millions ainsi que par des effets fiscaux exceptionnels en Q3”, a déclaré Adidas.