Kanye West parle à Bloomberg de ses frustrations récentes et révèle qu’il ne s’associera plus à des marques et les traitera comme des bébés mamans coparentales de ses créations plus anciennes.

Au cours des dernières semaines, nous avons vu Kanye West exprimer sa frustration envers ses partenaires commerciaux chez Adidas et Gap. Adidas et Kanye West sont en affaires depuis près d’une décennie et le partenariat de Ye avec Gap n’a que deux ans. Sur Instagram, Kanye a souligné qu’Adidas fabrique des coloris non autorisés et copie ses idées pour ses propres modèles comme étant les problèmes. Les problèmes d’Adidas ont été débattus partout sur Twitter, mais les problèmes d’écart soulevés par Kanye West sont indéniablement valables, qu’il s’agisse de ne pas diffuser de publicités plus d’une fois ou de ne pas utiliser les adresses e-mail qu’il a apportées.

Kanye West révèle à Bloomberg qu’il en a fini avec les partenariats de marque en faveur de Flying Solo, traitera les anciens partenaires de marque comme des produits de Baby Mama et co-parents comme le Yeezy 350 Boost

Kanye West a parlé à Bloomberg et a révélé qu’il en avait fini avec les partenariats et ne permettrait plus aux entreprises de se mettre entre lui et son public.

“Il est temps pour moi de faire cavalier seul”, a déclaré Ye lors d’un entretien téléphonique. “C’est bon. J’ai fait gagner de l’argent aux entreprises. Les entreprises m’ont fait gagner de l’argent. Nous avons créé des idées qui changeront les vêtements pour toujours. Comme la veste ronde, le patin en mousse, les claquettes qui ont changé l’industrie de la chaussure. Il est maintenant temps pour Ye de créer la nouvelle industrie. Plus d’entreprises se tenant entre moi et le public.

On souligne également le fait que Kanye a presque terminé son accord avec Adidas qui expire en 2026 et son accord avec Gap Inc. expirera en 2030. Jusque-là, Kanye continuera à exécuter mais dit qu’après les accords, il voit une situation de coparentalité. .

“Ce sont mes nouvelles mamans”, a déclaré Ye. “Je suppose que nous allons juste devoir coparentalité ces 350.”

Beaucoup de choses peuvent changer d’ici 2026 et aussi 2030 mais pour l’instant, Ye semble en avoir fini avec les partenariats et prêt à prendre le contrôle à 100% de ses créations à l’avenir.