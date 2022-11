Adidas et Balenciaga ont qualifié d’hypocrites les marques de “remplacement” de Ye — RT Games & Culture

Bella Hadid présente une nouvelle campagne publicitaire faisant la promotion d’une collection de la marque de mode française Balenciaga et du géant allemand des vêtements de sport Adidas. Mais certains affirment que l’embauche du mannequin américano-palestinien au franc-parler juste après avoir rompu les liens avec Kanye West à cause de son tweet sur le départ “Death con 3 sur le peuple juif” était un faux-pas.

Les deux entreprises se sont séparées du rappeur et entrepreneur, qui s’appelle désormais Ye, au milieu d’une vague d’accusations d’antisémitisme auxquelles il a été confronté après sa diatribe sur Twitter le mois dernier. Hadid est une critique virulente d’Israël et de son traitement des Palestiniens, que ses détracteurs qualifient d’antisémite par essence. Son implication dans la promotion de la collaboration ‘Balenciaga x Adidas’ a été révélée la semaine dernière.

“Ils ont simplement remplacé un antisémite par un autre, soulignant seulement qu’il n’a jamais été question de valeurs ou de lutte contre la haine raciale pour ces marques, mais uniquement de profits”, le militant pro-israélien Arsen Ostrovsky a déclaré à World Israel News, appelant la décision “le comble de l’hypocrisie”.

L’auteur Mark Wildes, qui est également un rabbin basé à Manhattan, a déploré que des sociétés, des fonctionnaires et des célébrités américains aient montré “réactions en sourdine” aux déclarations controversées sur Israël, lorsqu’elles provenaient de personnalités telles que Hadid, par rapport au retour de bâton auquel Ye a été confronté.

« Nous avons la responsabilité de veiller à ne pas faire passer nos préjugés politiques avant ce qui est juste. Ce n’est qu’alors que des entreprises comme Vogue, qui mettent continuellement en avant [Bella Hadid and her sister Gigi] sur leurs couvertures de magazines, emboîtez le pas », il a écrit. Gigi, qui est également mannequin, utilise son influence publique pour défendre la cause palestinienne.

Lorsque la controverse Ye a éclaté, le mannequin a déclaré sur les réseaux sociaux que permettre “Toute forme d’antisémitisme qui s’échapperait… ne rendrait pas service à mes amis, aux familles avec lesquelles j’ai grandi, aux personnes que j’aime et avec lesquelles je travaille, à moi-même et même à la cause palestinienne dans son ensemble.”

Le message ne mentionnait pas directement Ye mais a été pris par beaucoup comme sa réaction à ses paroles.