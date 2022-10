Adidas est la dernière entreprise à rompre ses liens avec Kanye West suite à des commentaires antisémites “dangereux” – National

Adidas a rompu les liens avec Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, suite à d’intenses pressions pour que l’entreprise abandonne son partenariat avec le musicien suite à ses récentes explosions antisémites.

Mardi, la marque a partagé un public déclaration affirmant que l’entreprise “ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine”.

“Les récents commentaires et actions de Ye ont été inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise”, a écrit Adidas.

Le rappeur et propriétaire d’entreprise de 45 ans a vu son compte Twitter restreint ce mois-ci après avoir tweeté qu’il irait “death con 3 On JEWISH PEOPLE”. (Une référence à la condition de préparation de la défense – DEFCON – utilisée par les forces armées des États-Unis.) Le tweet a été supprimé pour violation de la politique de discours de haine de l’application.

Le compte Instagram de Ye avait déjà été restreint après avoir publiquement suggéré que le rappeur Sean “Diddy” Combs était contrôlé par des Juifs.

Adidas a affirmé qu’il arrêterait immédiatement la production de tous les produits de marque Yeezy et cesserait tout paiement à Ye.





La marque a prédit que la séparation de Ye entraînerait un impact négatif à court terme pouvant atteindre 250 millions d’euros (environ 339 millions de dollars) sur les revenus de la société au quatrième trimestre.

Adidas est la dernière entreprise à avoir rompu ses liens avec Ye. Au cours du dernier mois, Balenciaga, Voguela maison de disques Def Jamla principale agence artistique CAA et le studio de cinéma MRC (qui avait financé et filmé un documentaire sur Ye) se sont tous séparés de l’artiste.

En septembre, Ye lui-même a mis fin à un contrat de 10 ans avec Écart après seulement deux ans en raison d’une “non-conformité substantielle”.

L’appel public déjà fort pour que les marques abandonnent Ye a été amplifié cette semaine lorsqu’un groupe haineux antisémite a été accusé d’avoir accroché plusieurs banderoles sur une autoroute de Los Angeles qui disaient “Klaxonnez si vous savez que Kanye a raison à propos des Juifs”.

« Kanye a raison à propos des Juifs » – le groupe suprématiste blanc « Goyim Defence League » dirigé par Jon Minadeo II a lancé aujourd’hui une banderole infâme sur l’autoroute 110 très fréquentée à Los Angeles. Minadeo est un néo-nazi bien connu qui a récemment été arrêté lors d’une visite à Auschwitz. pic.twitter.com/BCQqRHTpr7 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) 23 octobre 2022

De plus, cette semaine, l’ex-femme de Ye, Kim Kardashian, s’est prononcée publiquement contre les commentaires antisémites de son ex-mari. Kardashian a tweeté: “Le discours de haine n’est jamais acceptable ou excusable. Je me tiens aux côtés de la communauté juive et j’appelle à la fin immédiate de la terrible violence et de la rhétorique haineuse à leur encontre. »

Le discours de haine n’est jamais acceptable ou excusable. Je me tiens aux côtés de la communauté juive et j’appelle à la fin immédiate de la terrible violence et de la rhétorique haineuse à son égard. –Kim Kardashian (@KimKardashian) 24 octobre 2022

Oui, qui est bipolaire, n’est pas étranger au scandale public. Début octobre, Ye a inspiré l’indignation pour les chemises «White Lives Matter» que lui et plusieurs autres portaient lors de son événement Yeezy Season 9 pendant la Fashion Week de Paris.

L’organisation internationale de défense des droits civils, la Ligue anti-diffamation, a défini “White Lives Matter” comme “un expression de la suprématie blanche.” Ils affirment que le slogan est apparu comme “une réponse raciste au mouvement Black Lives Matter”.

Kanye West et Candace Owens portant des chemises “White Lives Matter” lors de l’événement Yeezy Season 9 à la Fashion Week de Paris.

Twitter / Candice Owens



Le 17 octobre, il a été annoncé que Ye achèterait également le site de réseautage social controversé et conservateur Parler. Parler, qui se présente comme “la première plate-forme mondiale de liberté d’expression”, est souvent considérée par ses utilisateurs majoritairement de droite comme une alternative aux options de médias sociaux existantes comme Twitter ou Facebook.