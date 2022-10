Adidas dit que sa relation avec Kanye West est en cours d’examen

La société a déclaré que le partenariat avec Yeezy est l’une des collaborations les plus réussies de l’histoire de l’industrie.

Au cours des derniers mois, West a lancé une tirade sur les réseaux sociaux contre l’entreprise, appelant le PDG Kasper Rorsted et publiant des photos des membres du conseil d’administration.

Il a récemment critiqué publiquement l’entreprise et son PDG, accusant la marque de vêtements de sport de ne pas lui donner suffisamment de contrôle sur la ligne et disant à CNBC “ils copiaient mes idées”.

Adidas a annoncé son partenariat avec West en 2013. Le rappeur a cimenté sa relation avec la marque allemande en 2016 pour fabriquer et distribuer des articles de sa ligne de vêtements Yeezy.

Le fabricant de baskets et de vêtements Adidas a déclaré jeudi qu’il revoyait sa relation avec le franc-parler Kanye West.

“Il a eu un impact énorme sur nous à l’échelle mondiale”, a déclaré Rorsted à CNBC en août. “Kanye est notre partenaire le plus important au monde. Nous entretenons une très, très bonne relation avec lui. Nous communiquons avec lui de manière très continue. Et nous sommes très fiers de cette relation.”

Le mois dernier, West a mis fin à son partenariat avec le détaillant Gap.

L’activité baskets et vêtements de West avec Adidas AG et Gap a récemment été évaluée entre 3,2 et 4,7 milliards de dollars par UBS Group AG, selon un document privé examiné par Bloomberg.