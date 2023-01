Adidas dit que le lancement de la Fashion Week de Berlin et les annonces du co-PDG sont fausses

Plusieurs communiqués de presse prétendument envoyés par Adidas à propos d’un lancement de la Fashion Week de Berlin, son traitement des travailleurs à l’étranger et d’autres sujets liés à sa structure commerciale étaient faux, selon l’entreprise.

“Nous ne commentons pas ces faux e-mails/communiqués”, a déclaré Claudia Lange, vice-présidente de la communication externe du détaillant, dans un e-mail à CNBC.

Un faux communiqué a déclaré que Vay Ya Nak Phoan, décrit comme un ancien ouvrier d’usine cambodgien et dirigeant syndical, avait été nommé co-PDG pour garantir le respect de l’éthique dans la fabrication.

The Yes Men, un groupe d’activistes qui a l’habitude de créer des parodies pour attirer l’attention sur la façon dont les entreprises réagissent aux problèmes sociaux, a confirmé à CNBC qu’il était à l’origine des publications avec d’autres groupes. Les groupes espèrent qu’Adidas signera l’accord de travail Pay Your Workers, qui défend la rémunération des travailleurs du vêtement et le droit de s’organiser.

“A la suite de plusieurs scandales, il semble que ce serait une bonne chose pour eux de tourner la page”, a déclaré un membre de The Yes Men identifié comme étant Mike Bonanno.

Deux des faux communiqués de presse affirmaient qu’Adidas lançait de nouveaux vêtements appelés REALITYWEAR des célébrités Pharrell Williams, Bad Bunny et Philllllthy. Le communiqué de canular annonçant les débuts de la Fashion Week de Berlin le 16 janvier a affirmé qu’il faisait partie d’une poussée pour un regain d’intérêt pour les droits des travailleurs et l’approvisionnement en matériaux.

Adidas expose sa position sur les droits des travailleurs sur un Page « Normes en milieu de travail » dédié à la question, énonçant son code de conduite pour la santé, la sécurité, la rémunération et « l’approvisionnement responsable des travailleurs ».

The Guardian a rapporté pour la première fois que les Yes Men étaient derrière la campagne.

La campagne à plusieurs niveaux de Yes Men a également fait référence au partenariat désormais terminé avec Ye, le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West qui a été critiqué ces derniers mois pour des déclarations antisémites, et a inclus une “réponse” de la société, fournissant des informations fabriquées réponses aux points soulevés dans les premières versions.

– Gabrielle Fonrouge de CNBC a contribué au reportage