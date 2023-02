Adidas dit que l’abandon de Kanye West pourrait lui coûter plus d’un milliard de dollars de ventes

New York

CNN

—



La rupture d’Adidas avec Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, est coûteuse.

La société a averti jeudi qu’elle devrait perdre 1,3 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros) de revenus cette année parce qu’elle n’est pas en mesure de vendre les vêtements et les chaussures Yeezy du créateur. Adidas a mis fin à son partenariat de neuf ans avec le rappeur en octobre dernier à cause de ses propos antisémites.

Dans un communiqué, Adidas a déclaré que ses prévisions financières pour 2023 « tiennent compte de l’impact négatif important de la non-vente des actions existantes ». Si l’entreprise ne peut pas “réutiliser” les vêtements Ye restants, Adidas a déclaré que cela pourrait coûter à l’entreprise 534 millions de dollars (500 millions d’euros) en bénéfice d’exploitation cette année.

La société a déclaré peu de temps après la dissolution du partenariat qu’elle essaierait de vendre les vêtements, dépouillés du nom et de la marque Yeezy. Adidas a déclaré que la vente des baskets sous sa propre marque permettrait à l’entreprise d’économiser environ 300 millions de dollars en redevances et frais de marketing.

Malgré cette tentative, Adidas va avoir des problèmes pour réutiliser ses vêtements, a précédemment déclaré un analyste à CNN.

“Il n’y a vraiment pas de bonnes options pour cette marque en difficulté qui se situe quelque part entre le prestige et le luxe”, a déclaré Burt Flickinger, expert en commerce de détail et directeur général du cabinet de conseil en commerce de détail Strategic Resource Group.

D’autres options, notamment le détruire ou faire don de vêtements Yeezy invendus.

Adidas a déclaré qu’il s’attend également à des “coûts ponctuels” de 213 millions de dollars (200 millions d’euros) en raison d’un “examen stratégique” que la société subit actuellement.

“Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Nous ne fonctionnons pas actuellement comme nous le devrions », a déclaré le PDG d’Adidas, Bjørn Gulden, dans un communiqué. Il a été nommé premier dirigeant de l’entreprise en janvier et a rejoint son rival Puma.

Adidas a déclaré l’année dernière qu’il avait mis fin à son partenariat avec Ye parce qu’il “ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine” et a déclaré que ses propos étaient “inacceptables, haineux et dangereux”. Adidas a déclaré avoir violé les “valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité” de l’entreprise.

L’automne dernier, Adidas a mis le “partenariat sous examen” après que Ye ait porté un t-shirt “White Lives Matter” en public. La Ligue anti-diffamation classe l’expression comme un «slogan de haine» utilisé par les groupes suprématistes blancs, y compris le Ku Klux Klan. Il a également dit “Je peux dire de la merde antisémite et Adidas ne peut pas me lâcher”, lors d’une tirade contre les Juifs sur un podcast.

Adidas n’a pas mentionné les problèmes potentiels avec sa marque Ivy Park dirigée par Beyoncé. Le Wall Street Journal a rapporté cette semaine que les ventes de la marque de streetwear autrefois à la mode ont chuté de 50 % l’an dernier pour atteindre environ 40 millions de dollars, bien en deçà de ses projections internes de 250 millions de dollars. Le partenariat est “solide et réussi”, a déclaré Adidas au Journal en réponse.

Les actions d’Adidas (ADDDF) ont chuté de près de 10 % dans les échanges de Francfort. L’action Adidas (ADDDF) a chuté de 45 % au cours de la dernière année.