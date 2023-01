Adidas dévoile les premiers maillots italiens alors qu’un nouveau contrat de parrainage commence

Adidas a officiellement dévoilé sa première collection de produits pour l’équipe nationale italienne de football, après avoir été récemment annoncé comme le nouveau fabricant de chemises d’Azzurri. Les fans et les amateurs de kits risquent de baver devant les superbes designs.

Une grande partie du design de la collection s’inspire du marbre qui, comme vous le diront tous ceux qui ont eu la chance d’avoir visité l’Italie, est un matériau que l’on voit dans de nombreuses villes et galeries d’art à travers le pays.

Le kit domicile est, comme toujours, bleu et présente ce motif en marbre ainsi que la coloration le long des bandes d’épaule Adidas aux couleurs du drapeau national. Le kit extérieur est blanc et présente des émerveillements proéminents sur le maillot. Le maillot de gardien de but, quant à lui, est d’un vert éclatant.

Adidas a été annoncé comme le nouveau sponsor de l'équipe nationale d'Italie… Leurs premiers kits Azzurri ne sont pas si mal 🇮🇹😍 pic.twitter.com/RUZH4fOUPs17 janvier 2023

“Aujourd’hui, nous entrons dans une nouvelle ère et nous sommes fiers de le faire avec adidas, qui a le mieux interprété, et de manière moderne, la passion et la tradition des Azzurri”, a déclaré Gabriele Gravina, président de la fédération italienne de football. Fédération.

Le maillot domicile sera porté pour la première fois sur le terrain le mercredi 18 janvier, lors d’un match amical entre les équipes U18 d’Italie et d’Espagne au Centre technique fédéral de Coverciano. C’est la première fois qu’une équipe de jeunes italienne fera ses débuts avec le nouveau maillot devant les principales équipes masculines et féminines.

