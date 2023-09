Adidas dévoile la première chaussure signature d’Anthony Edwards, la « AE 1 »

Timberwolves du Minnesota La star Anthony Edwards et Adidas ont investi Atlanta ce week-end et ont dévoilé sa première sneaker signature, la « AE 1 ».

Après le départ de Kanye West d’Adidas, la plupart des nouvelles du fabricant de chaussures n’ont pas été négatives. Cependant, comme tout le monde le dit en affaires, « le spectacle doit continuer ». C’est exactement ce que fait la marque et se concentre sur son torréfacteur actuel rempli de stars de la NBA. Récemment, Adidas a dévoilé sa chaussure signature avec la star des Atlanta Native et des Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards.

Selon Hypebête, la sneaker devrait sortir en décembre et coûtera 120 $. Trois coloris différents seront disponibles et comprendront une tige en tricot flexible, une languette fendue et bien sûr un amorti BOOST.

Pour célébrer le lancement, Edwards et Adidas sont retournés dans sa ville natale d’Atlanta pour une sorte de célébration. AE s’est rendu à Atlanta pour remettre en main propre sa première chaussure à son grand-père dans sa maison d’enfance. Il cite son grand-père comme sa plus grande inspiration dans sa vie. De plus, le camp de basket-ball AE5 a amené tous les jeunes joueurs de basket-ball en herbe à s’entraîner avec Edwards.

