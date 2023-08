Adidas deviendra le nouveau fabricant de kits de Newcastle après la sortie anticipée d’un documentaire

Adidas deviendra le nouveau fabricant de kits de Newcastle à partir de la saison 2024-25, remplaçant Castore qui fournit les vêtements du club depuis 2021-22.

La nouvelle a été révélée après qu’Amazon ait publié par erreur les épisodes trois et quatre du documentaire « We Are Newcastle United », qui montrait que le personnel commercial du club avait conclu un accord avec la marque allemande. Ces épisodes ont ensuite été supprimés.

Adidas a une longue histoire avec Newcastle, notamment en fournissant le kit du club au plus fort des années à la tête de Kevin Keegan au milieu des années 1990.

Cependant, l’accord devrait également être un coup de pouce financier majeur. Newcastle tente de maximiser ses revenus commerciaux afin de dépenser selon les règles du fair-play financier (FFP), après avoir pris du retard sur les six autres équipes du top pendant l’ère Mike Ashley.

L’accord précédent conclu avec Castore devrait valoir environ 7 millions de livres sterling par an. À titre de comparaison, le contrat de Tottenham Hotspur avec Nike aurait une valeur d’environ 30 millions de livres sterling par saison.

On pense que le nouvel accord de Newcastle avec Adidas représente une amélioration significative.

L’accord de Castore devait durer jusqu’en 2027, Newcastle invoquant une clause de sortie pour se dégager du contrat.

Le directeur commercial Peter Silverstone, nommé en octobre dernier, entretient des liens étroits avec Adidas depuis son passage à Arsenal et a été impliqué dans le retour du club du nord de Londres à la marque à partir de la saison 2019-20.

Plus tôt samedi, Adidas a tweeté « Coming Soon », aux couleurs de Newcastle, et la date à laquelle devait sortir le dernier épisode du documentaire. Newcastle a ensuite répondu avec l’emoji « yeux ».

(Photo : Stu Forster/Allsport)