Adidas déclare que les maillots Messi Argentina sont épuisés dans le monde entier

Le fabricant de sport Adidas a révélé qu’il n’avait plus de maillots Lionel Messi Argentina. Peu importe la taille ou le sexe, la marque allemande de vêtements de sport est en rupture de stock des chemises.

La révélation remarquable survient lors de la course historique de Messi en Coupe du monde au Qatar. Maintenant âgé de 35 ans, la superstar a admis que c’était sa dernière chance de remporter le trophée d’or insaisissable. Et il n’a pas déçu. Messi a été passionnant tout au long de la compétition et a son équipe en finale. L’Argentine affrontera dimanche la France, championne du monde en titre.

Potentiel du maillot Messi en édition spéciale

La personnalité populaire des médias sportifs, Manu Heredia, a révélé le problème d’Adidas sur Twitter. En outre, il a réclamé le début d’un maillot spécial si l’Argentine gagne le week-end. « Spectaculaire : Adidas a confirmé que les stocks du maillot argentin de Messi étaient épuisés sur toute la planète », a proclamé Heredia. “La bonne nouvelle, c’est qu’il y aura une édition spéciale en cas de victoire de l’Albiceleste en finale.”

De plus, le site de revente StockX propose actuellement des maillots de la Coupe du monde Messi pour plus de 500 $. Et ils sont censés se vendre.

Maillots Adidas contrefaits de Lionel Messi avec l’Argentine

La pénurie des maillots Messi a également provoqué la production et la vente de contrefaçons. L’Argentine est évidemment l’une des équipes nationales les plus populaires avec lesquelles Adidas travaille actuellement. Harcelée par les plaintes concernant le problème, la Fédération argentine de football a publié un communiqué.

« Nous n’y pouvons rien, bien que nous ayons intérêt à vendre plus », a déclaré l’AFA. “Il s’agit d’Adidas et il y a des problèmes dans le pays qui les affectent, comme les obstacles aux importations et le manque de main-d’œuvre, ainsi que le niveau élevé de colère du public.”

La société allemande de vêtements de sport travaillerait actuellement à la production de plus de maillots Messi. Pourtant, il n’y a pas de calendrier pour la sortie des chemises supplémentaires.