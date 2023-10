Aujourd’hui, adidas s’associe à Marvel, Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games pour dévoiler la collection adidas Peter Parker Advanced Suit et Venom, inspirée du dernier opus de la série de jeux vidéo de la franchise Marvel, Marvel Spider-Man 2, sortie le 20 octobre sur la console PlayStation®5.

Le les graphiques de la collection Peter Parker Advanced Suit et Venom représentent le moment où Parker’s Advanced Suit 2.0 est dépassé par le symbiote Venom. La collection comprend une variété de chaussures et de vêtements d’entraînement, notamment les baskets Ultraboost J et Ultra 4D, les crampons de football Adizero 12.0, des sweat-shirts, des collants de compression et bien plus encore, conçus pour les joueurs et les athlètes. Les produits adidas peuvent également être vus sur les citoyens de Marvel’s New York dans le jeu.

Shane Jochum, directeur principal de la stratégie de marché et des partenariats chez adidas, a déclaré : “Nous sommes incroyablement fiers de cette collaboration unique qui touche à la fois les joueurs et les athlètes en racontant l’histoire de Peter Parker dans un style que nous savons que tant de fans connaissent et aiment. Le lien entre Marvel’s Spider-Man 2 et cette collection est si spécial et nous a permis de vraiment jouer avec de nombreux aspects du design de Marvel’s New York, sur les vêtements et dans le jeu. C’est incroyable de voir le design créatif prendre vie dans le nouveau jeu vidéo, et nous sommes ravis de voir les athlètes et les fans jouer avec style.

Les collections Peter Parker Advanced Suit et Venom seront disponibles à l’achat dans le monde entier à partir du 20 octobre via l’application adidas, en lignedans les magasins et chez les détaillants sélectionnés.

Pour plus d’informations, veuillez visiter adidas.com/us/marvel ou suivez @adidasFBallUS sur X et Instagram pour rejoindre la conversation.

À propos d’Adidas

adidas est un leader mondial de l’industrie des articles de sport. Basée à Herzogenaurach/Allemagne, l’entreprise emploie plus de 59 000 personnes dans le monde et a généré un chiffre d’affaires de 22,5 milliards d’euros en 2022.

À propos de Marvel Entertainment

Marvel Entertainment, LLC, filiale en propriété exclusive de The Walt Disney Company, est l’une des sociétés de divertissement basées sur les personnages les plus importantes au monde, bâtie sur une bibliothèque éprouvée de plus de 8 000 personnages présentés dans une variété de médias depuis plus de quatre-vingts ans. Marvel utilise ses franchises de personnages dans les domaines du divertissement, des licences, de l’édition, des jeux et des médias numériques. Pour plus d’informations, visitez marvel.com. © 2023 MARVEL

À propos de Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment repousse les limites du divertissement et de l’innovation, depuis le lancement de la PlayStation originale au Japon en 1994. Aujourd’hui, nous continuons à proposer des expériences innovantes et passionnantes à un public mondial grâce à notre gamme de produits et services PlayStation qui incluent la génération- définissant le matériel, les services réseau pionniers et les jeux primés. Basés à San Mateo, en Californie, avec des fonctions mondiales en Californie, à Londres et à Tokyo, ainsi que des studios de développement de jeux dans le monde entier au sein des PlayStation Studios, nous pensons que le pouvoir du jeu est sans frontières. Sony Interactive Entertainment est une filiale en propriété exclusive de Sony Group Corporation. Pour plus d’informations sur notre entreprise, veuillez visiter SonyInteractive.com. Pour plus d’informations sur les produits PlayStation, veuillez visiter PlayStation.com.

À propos des jeux insomniaques