Adidas annonce que son partenariat avec Kanye West est “en cours d’examen”

Après des semaines de turbulences, ADIDAS annonce son partenariat avec Kanye West et sa marque Yeezy est “en cours d’examen” pour le moment.

Au cours des dernières semaines de l’été, nous avons vu Kanye West exprimer ses frustrations contre ses partenaires de marque avec ADIDAS et GAP. Finalement, Ye a révélé qu’il en avait fini avec les partenariats de marque et qu’il chercherait à se retirer des deux accords. GAP a rapidement concédé et a révélé que le partenariat était officiellement terminé et se terminait à peine deux ans après le début de la contrat d’un milliard de dollars. Adidas est resté silencieux et Ye a continué à souligner comment ils avaient volé ses créations et ses idées pour des produits ADIDAS non-Yeezy réguliers.

ADIDAS révèle que son partenariat avec Kanye West est “en cours d’examen” après l’échec des tentatives de règlement des différends en privé

Après des semaines de silence, ADIDAS a rompu son silence et a répondu aux allégations de Kanye West et aux calomnies d’Instagram contre sa marque et les membres de son conseil d’administration en plaçant le partenariat “sous examen”.

“adidas a toujours été synonyme de créativité, d’innovation et de soutien aux athlètes et aux artistes pour qu’ils réalisent leur vision. Le partenariat adidas Yeezy est l’une des collaborations les plus réussies de l’histoire de notre industrie. Nous sommes fiers de notre équipe qui a travaillé sans relâche tout au long de notre collaboration avec Ye et des produits emblématiques qui en sont nés. Nous reconnaissons également que tous les partenariats réussis sont ancrés dans le respect mutuel et les valeurs partagées. Après des efforts répétés pour résoudre la situation en privé, nous avons pris la décision de placer le partenariat sous examen. Nous continuerons à cogérer le produit actuel pendant cette période.

La décision de placer le partenariat «sous examen» intervient également quelques jours seulement après le défilé de mode YZY SZN 9 de Ye, qui mettait en vedette Ye portant un t-shirt «All Lives Matter». Les plans de Ye semblent aller dans son sens, mais ce qui se passera ensuite reste à voir.