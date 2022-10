Adidas abandonne Kanye West après l’antisémitisme – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Kanye West a été abandonné par Adidas pour ses déclarations publiques controversées et ses remarques antisémites après plus de neuf ans de collaboration. La marque de vêtements de sport a annoncé avoir rompu ses liens avec Ye, 45 ans, le 25 octobre. La marque a publié un communiqué de presse avec la déclaration suivante : « Adidas ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine. Les récents commentaires et actions de Ye ont été inacceptables, haineux et dangereux et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise.

Adidas a ensuite confirmé qu’il “mettrait fin” à sa relation avec le rappeur “immédiatement”, mettant fin à toute production de produits Yeezy et arrêtant tous les paiements à Kanye avec effet immédiat. “Cela devrait avoir un impact à court terme pouvant atteindre 250 millions [euros] sur le résultat net de la société en 2022 compte tenu de la forte saisonnalité du quatrième trimestre. Adidas est le seul propriétaire de tous les droits de conception des produits existants ainsi que des coloris précédents et nouveaux dans le cadre du partenariat. Plus d’informations seront données dans le cadre de la prochaine annonce des résultats du troisième trimestre de la société le 9 novembre 2022. »

La scission survient après que Kanye a suscité de nombreuses controverses en partageant publiquement des remarques antisémites. Ses premiers commentaires sont venus lorsqu’il a posté un message texte qu’il avait envoyé à Didy, suggérant que le rappeur ne l’avait contacté que parce que “les Juifs qui vous ont dit de m’appeler”. Le fondateur de Bad Boy Records semble l’avoir contacté à la suite de la controverse pour avoir lancé une ligne de chemises avec la phrase “White Lives Matter” imprimée dessus lors d’un défilé de la Fashion Week de Paris. Il a ensuite été restreint sur Instagram. Il a été expulsé de Twitter peu de temps après pour avoir écrit qu’il allait « mourir [sic] con 3 sur le PEUPLE JUIF.

Suite aux remarques, un certain nombre de stars se sont manifestées pour interpeller Kanye au sujet des commentaires antisémites. L’Anti-Defamation League a appelé Adidas à “reconsidérer” son partenariat avec le rappeur à la lumière de ses déclarations dans une lettre ouverte aux dirigeants de l’entreprise. Amis étoile David Schwimmer a pris ses histoires Instagram pour rejoindre l’ADL en exigeant qu’ils laissent tomber Ye. “Comme je suis sûr que vous le savez, Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a récemment utilisé sa présence médiatique et son influence sociale pour épouser des tropes antisémites sur l’intimidation, le pouvoir et le contrôle juifs”, a écrit l’ADL. “Nous exhortons Adidas à reconsidérer son soutien à la gamme de produits Ye et à publier une déclaration indiquant clairement que la société et la communauté Adidas n’ont aucune tolérance pour l’antisémitisme.”

Plus tôt en octobre, Adidas avait annoncé qu’il reconsidérait effectivement son partenariat avec Kanye, après que le rappeur ait lancé le maillot “White Lives Matter”. “Après des efforts répétés pour résoudre la situation en privé, nous avons pris la décision de placer le partenariat sous examen. Nous continuerons à cogérer le produit actuel pendant cette période », ont-ils déclaré dans un communiqué à CNBC.

Bien que le partenariat soit en cours d’examen, Kanye a affirmé qu’Adidas ne pouvait pas faire grand-chose à propos de ses explosions publiques. “Je peux dire des choses antisémites et Adidas ne peut pas me lâcher”, a-t-il déclaré lors d’une apparition sur le Champions de la boisson podcast. Ce commentaire a conduit un certain nombre de personnes à demander que Kanye soit abandonné, y compris le Campagne contre l’antisémitisme.

Kanye et Adidas ont sorti pour la première fois une sneaker collaborative en 2013. Ils ont signé un contrat plus long pour travailler ensemble en 2016, et cela a longtemps été un succès pour l’entreprise. Ces derniers mois, le Donda le rappeur avait souvent tiré sur le PDG d’Adidas Kasper Rørsted sur ses réseaux sociaux. La fin du partenariat avec Adidas intervient également après que Kanye se soit séparé de Gap. Une note a été envoyée aux employés indiquant que l’entreprise avait décidé de “mettre fin au partenariat” avec Yeezy après deux ans.