Adidas a commis « l’erreur la plus stupide de tous les temps » avec LeBron James alors que Nike s’est précipité pour l’aider à devenir milliardaire

Les dirigeants d’Adidas se sont retrouvés la tête entre leurs mains collectives en 1984 lorsqu’ils ont raté la signature de Michael Jordan.

Et 19 ans plus tard, la foudre a frappé deux fois pour les Trois Bandes lorsqu’ils ont de nouveau perdu contre Nike – cette fois contre un autre talent générationnel en la personne de LeBron James.

James était courtisé par les plus grandes marques de vêtements de sport pendant ses années de lycée, Adidas sponsorisant même l'équipe.

C'est Nike qui a obtenu sa signature, bien qu'Adidas soit son premier choix.

Retour en 2003, et James faisait parler de lui, le jeune de 18 ans passant directement de St. Vincent’s – St. Mary’s High School au repêchage de la NBA – en sautant l’université au milieu.

Et ce n’étaient pas seulement les équipes de la Conférence Est et de la Conférence Ouest qui cherchaient désespérément à le recruter, mais aussi les trois grands que sont Nike, Adidas et Reebok.

Tout comme avec Jordan au départ, James n’avait d’yeux que pour Adidas, l’ancien cadre Sonny Vaccaro ayant vendu le natif de l’Ohio et sa mère, Gloria, pour un contrat énorme étalé sur dix ans.

un tournoi [during LeBron's senior year,] et j'ai fait une déclaration – pas une offre – une déclaration à l'équipe de James : « LeBron, Gloria, quand ton fils signera, il recevra 100 millions de dollars ». [£80.2m].'

« C’était une déclaration de fait quant à l’endroit où ils devraient être. C’était un chiffre étonnant. C’était un contrat NBA, pas un numéro d’entreprise de chaussures.

« Je vais chez Adidas [headquarters] pour voir le président. La seule chose qui m’intéressait, c’était 100 millions de dollars [£80.2m]. Ils étaient d’accord.

« Adidas a loué un incroyable [house] à Malibu, et nous avons mis le contrat sur la table. Gloria et moi l’avons retourné et je n’arrivais pas à croire ce que je regardais.

James est passé directement du lycée au repêchage de la NBA et a rejoint les Cavs

La star américaine a signé un premier contrat de sept ans avec Nike

« Les chiffres ont changé. Mon numéro a changé. J’ai dit à M. James : ‘Voici quelle est votre valeur’, et maintenant, je lui donnais un chiffre qui ne correspondait pas à mon appréciation de sa valeur. C’était fini. Là Il n’y avait aucune chance qu’ils signent. »

Contrairement à une garantie de 10 millions de dollars par an [£8.2m]James s’est vu offrir une garantie de 7 millions de dollars par an [£5.6m]avec des ajouts possibles pour le porter à 8,2 millions de livres sterling, mais il l’a rejeté – deux semaines avant l’obtention de son diplôme d’études secondaires.

L’offre a conduit Vaccaro, furieux, à quitter Adidas après avoir eu le sentiment qu’on lui avait menti, où il a finalement rejoint Reebok.

Rappelant cet incident, il a déclaré : « C’était l’erreur la plus stupide que quiconque ait jamais commise dans l’histoire des négociations.

« S’il signe [with Adidas]le monde entier change. »

Le premier agent de James, Aaron Goodwin, n’a pas caché qu’Adidas était son premier choix, mais a été amèrement déçu par le contrat qui lui a été remis.

Il a déclaré : « La vérité dans toute cette affaire est que LeBron était un gars d’Adidas. Ils l’auraient signé si Adidas avait fait l’offre qu’ils étaient censés faire.

« Je savais qu’il voulait être avec Adidas. LeBron voulait Adidas jusqu’à ce qu’Adidas se trompe à Malibu. Ensuite, il voulait Reebok parce que le nombre était très élevé.

James a remporté quatre titres NBA et a remporté autant de prix MVP des finales NBA

Il était également destiné à la grandeur dans le sport

« Mais je pensais que Nike était la seule entreprise capable de fabriquer le produit pour lui. »

L’échec d’Adidas à conclure un accord a permis à Nike d’intervenir, où ils lui ont remis un premier contrat de sept ans d’une valeur garantie de 87 millions de dollars. [£70m].

Son contrat avec Nike reste à ce jour le contrat de chaussures de recrue le plus cher de l’histoire de la NBA.

À l’insu de James, Nike avait déjà commencé à développer sa propre chaussure alors qu’il était au lycée.

Dans ce qui est sans doute l’une des meilleures présentations jamais faites à un athlète, ils ont présenté à James sa propre sneaker – dans sa propre taille.

Leur scénario à haut risque et à haute récompense consistant à concevoir une chaussure sans attirer le joueur a finalement porté ses fruits, James signant ensuite un contrat NBA lucratif avec les Cleveland Cavaliers.

Vêtu d’un survêtement Nike noir avec une paire d’Air Force Ones blanches, James a simplement déclaré lors de sa conférence de presse post-loterie : « Je suis un gars Nike. »

Tout comme il était censé le devenir, James s’est transformé en l’un des plus grands joueurs de la NBA, remportant quatre titres NBA.

James est le meilleur buteur de tous les temps dans l'histoire de la NBA

Jouant encore à 38 ans pour les Lakers de Los Angeles, le double médaillé d’or olympique est devenu le premier basketteur actif à devenir milliardaire.

Selon Forbes, James gagne 32 millions de dollars par an [£25.6m] contrat avec Nike – près de cinq fois plus que ce qu’Adidas voulait lui payer il y a vingt ans.

C’est un accord qui hantera à jamais Adidas, la marque étant constamment rappelée à son échec à chaque saison qui passe.

Meilleur buteur de tous les temps dans l’histoire de la NBA, James a gravé à jamais son nom dans le folklore sportif.

Et il n’a pas encore fini…