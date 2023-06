Adhura : Amazon Prime Video, première série Hindi Horror à vous emmener dans les couloirs obsédants d’un internat dans les collines

Amazon Prime Video a annoncé la première mondiale de sa série First Hindi Horror, Adhura, à partir du 7 juillet. Avec Rasika Dugal, Ishwak Singh, Shrenik Arora, et Poojan Chhabra, la série met également en vedette Rahul Dev, Zoa Morani, Rijul Ray, Sahil Salathia, Aru Krishansh Verma, KC Shankar et Jaimini Pathak. Réalisée par Ananya Banerjee et Gauravv K. Chawla, et écrite par Banerjee, la série est produite par Monisha Advani, Madhu Bhojwani et Nikkhil Advani, d’Emmay Entertainment. La série de sept épisodes sera exclusivement diffusée en Inde et dans 240 pays et territoires à travers le monde.

Adhura plonge dans les peurs profondément enracinées et les démons intérieurs de ses personnages, promettant un voyage captivant et plein de suspense dans le royaume surnaturel. Il suit le thème de la culpabilité, du remords et de la vengeance. L’histoire se déroule à travers deux chronologies, en 2022 et 2007, alors que des secrets et des événements effrayants affligent les élèves et le personnel d’un pensionnat prestigieux. Ce qui commence comme une réunion nostalgique devient sinistre quand Adhiraj Jaisingh (Ishwak Singh) rencontre Vedant Malik (Shrenik Arora), un étudiant troublé de 10 ans. Alors que le passé et le présent se heurtent, un sombre secret menace d’émerger, reliant Adhiraj à Vedant. « Adhura est un monde complexe, en couches et immersif où les couloirs et couloirs autrefois familiers deviennent un labyrinthe de peur et d’incertitude », a déclaré Aparna Purohit, responsable des originaux indiens, Prime Video. « L’horreur surnaturelle est un genre extrêmement populaire, non seulement en Inde, mais dans le monde entier. Nous sommes donc extrêmement ravis de nous associer à nouveau à Nikkhil Advani, dans un genre que ni Emmay Entertainment ni Prime Video n’ont tenté auparavant. Comme notre première série d’horreur originale en hindi , je suis certain qu’Adhura engagera, provoquera et captivera notre public ».

Adhura est une série Hindi Horror

Gauravv K Chawla et Ananya Banerjee, réalisateurs, Emmay Entertainment ont déclaré : « Nous invitons les téléspectateurs à entrer dans les couloirs obsédants d’un internat dans les collines, où le passé hante implacablement le présent et où les secrets se cachent dans chaque ombre. La série promet de captivez le public avec intrigue, frisson et émotions et plongez-le dans un royaume où la frontière entre le passé et le présent s’estompe, le laissant se demander ce qui est réel et ce qui est imaginaire, dans quelle mesure votre propre peur et dans quelle mesure une ombre obsédante Tous les acteurs, y compris Ishwak, Rasika, Shrenik, Poojan, ont fait un travail fabuleux en décrivant les personnages tels qu’ils ont été écrits, et nous avons hâte que le public les voie.

Cette série explore les profondeurs des émotions humaines

« Avec Adhura, nous explorons pour la première fois le genre horrifique et surnaturel et nous sommes ravis de nous aventurer dans cet espace avec Prime Video. Nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec eux après l’immense succès de Mumbai Diaries », a déclaré Nikkhil Advani, producteur, Emmay Entertainment. « Avec chaque épisode, les téléspectateurs seront immergés dans les complexités de la vie des personnages, voyant leurs histoires se dérouler de manière inattendue. Cette série explore les profondeurs des émotions humaines, mettant en valeur la complexité des relations. À chaque rebondissement, il sera captiver et laisser les téléspectateurs en redemander. C’était merveilleux de travailler avec les acteurs de l’ensemble, en particulier Shrenik Arora, qui, j’en suis sûr, sera une surprise. »