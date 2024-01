Adhir Ranjan Chowdhury affirme que le Congrès Yatra est confronté à des « barrages routiers » au Bengale occidental | Dernières nouvelles Inde

Le président du Congrès du Bengale occidental, Adhir Ranjan Chowdhury, a affirmé vendredi que le gouvernement du Congrès de Trinamool n’autorisait pas les réunions publiques liées au Bharat Jodo Nyay Yatra de son parti.

Le chef du Congrès Rahul Gandhi pendant le Bharat Jodo Nyay Yatra (Photo PTI)

« Dans certains endroits, nous sommes confrontés à des obstacles car nous n’obtenons pas l’autorisation d’organiser des réunions publiques, en invoquant les examens. Le Bharat Jodo Nyay Yatra a été confronté à des problèmes dans le nord-est, y compris en Assam, et maintenant il est également confronté à des problèmes dans le Bengale occidental dirigé par le TMC », a déclaré Chowdhury cité par l’agence de presse PTI.

“Nous pensions obtenir des assouplissements dans certaines régions du Bengale occidental, mais l’administration dit qu’elle ne peut pas les accorder”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, le député du Congrès de Trinamool (TMC), Santanu Sen, a répondu aux affirmations de Chowdhury en affirmant que l’administration de l’État était « libre de toute influence politique ».

« Adhir Chowdhury est responsable de l’effondrement de l’alliance INDE au Bengale occidental. Deuxièmement, tous les partis d’opposition mènent des programmes dans l’État, personne ne rencontre de problèmes. L’administration a dû prendre la décision car il y a des examens du conseil dans les écoles », a déclaré Sen.

Cela survient au milieu de la lutte politique en cours entre Adhir et TMC. Jeudi, le député du TMC, Derek O’Brien, a accusé le chef du Congrès d’être la raison pour laquelle le TMC s’est présenté seul aux élections de Lok Sabha. Alléguant que Chowdhury « parle le langage du BJP », O’Brien a déclaré : « Il organise régulièrement des points de presse pour rabaisser Mamata Banerjee ».

“Trois raisons pour lesquelles l’alliance ne fonctionne pas au Bengale – Adhir Ranjan Chowdhury, Adhir Ranjan Chowdhury et Adhir Ranjan Chowdhury”, a déclaré O’Brien aux journalistes.

Bharat Jodo Nyay Yatra

Le Bharat Jodo Nyay Yatra dirigé par Rahul Gandhi, qui a débuté à Manipur le 14 janvier, est entré jeudi dans le Bengale occidental depuis l’Assam – un jour après que la ministre en chef de l’État, Mamata Banerjee, a exclu une alliance avec le Congrès dans l’État de l’Est pour les élections de Lok Sabha. . Le yatra, qui s’arrêtera pendant deux jours les 26 et 27 janvier au Bengale occidental, devrait couvrir Jalpaiguri, Alipurduar, Uttar Dinajpur et Darjeeling avant d’atteindre le Bihar.

Plus tôt dans l’Assam, une violente dispute a éclaté lorsque des centaines de travailleurs du Congrès se sont affrontés avec la police et ont franchi les barricades après avoir été arrêtés à l’extérieur de Guwahati pendant le yatra. L’affrontement a déclenché une âpre guerre de mots entre le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, et Rahul Gandhi.