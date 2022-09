Le roi Charles III a été officiellement proclamé monarque samedi au Canada et au Royaume-Uni, quelques jours après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II, à l’âge de 96 ans.

Rejoint par sa femme Camilla, la reine consort, ainsi que son fils aîné et héritier le prince William, le roi a pris part à une cérémonie d’accession officielle au palais Saint-James à Londres, la première fois depuis 1952 lorsque la reine Elizabeth J’ai pris le trône.

La reine est décédée jeudi au château de Balmoral en Écosse après un règne de 70 ans, le plus long de tous les monarques britanniques.

Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon ont assisté à une cérémonie d’accession à Rideau Hall d’Ottawa, la résidence officielle du gouverneur général du Canada. Le gouvernement fédéral prépare une série d’événements pour commémorer l’héritage de la reine.

Voici à quoi ressemblaient les cérémonies au Canada et au Royaume-Uni.

Le premier ministre Justin Trudeau et son fils Hadrien et la gouverneure générale Mary Simon et son mari Whit Fraser se joignent au héraut en chef du Canada Samy Khalid alors qu’il proclame l’accession du nouveau souverain, le roi Charles III, à Rideau Hall, à Ottawa, le 10 septembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick