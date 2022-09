LONDRES –

Charles est devenu roi immédiatement après la mort de sa mère, la reine Elizabeth II, jeudi. Il a été officiellement proclamé roi Charles III samedi lors d’une cérémonie au palais Saint-James à Londres, et de nombreuses autres étapes formelles suivront jusqu’à son couronnement, qui pourrait ne pas avoir lieu avant des mois.

Un aperçu des traditions et des règles séculaires entourant l’accession d’un nouveau monarque britannique :

QUI DÉCLARE FORMELLEMENT LES NOUVEAUX MONARQUES ?

En Grande-Bretagne, la mort d’un souverain et de son successeur est officiellement proclamée par le Conseil d’adhésion, formé d’un groupe important de hauts responsables politiques et de fonctionnaires.

Traditionnellement, le conseil est convoqué dans les 24 heures suivant la mort d’un monarque pour une réunion solennelle au palais Saint-James. Mais la cérémonie d’accession au roi Charles III a été retardée car la mort de la reine n’a été annoncée qu’en début de soirée jeudi, et il n’y avait pas assez de temps pour mettre les plans en marche pour vendredi.

Le Conseil d’adhésion est formé de membres du Conseil privé – principalement des politiciens passés et présents, y compris tous les premiers ministres vivants, ainsi que des dirigeants de l’Église d’Angleterre et des membres de la famille royale – et d’autres dirigeants de cérémonie, tels que le Lord Maire de Londres.

Le Conseil privé conseille le monarque et est l’une des plus anciennes parties du gouvernement. Cela remonte à l’époque des rois normands lorsque le monarque rencontrait un groupe de conseillers en privé, avant les fonctions modernes d’un cabinet gouvernemental.

Historiquement, l’ensemble du Conseil privé est appelé au Conseil d’adhésion pour superviser la proclamation du nouveau monarque. Mais seuls 200 ont été convoqués samedi car le nombre de membres du Conseil privé s’élève désormais à 700.

La cérémonie a été retransmise en direct à la télévision pour la première fois samedi.

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LA PROCLAMATION DE CHARLES ?

Peu de temps après la confirmation officielle d’un nouveau monarque, le souverain tient sa première réunion du Conseil privé, fait une déclaration personnelle, puis signe un serment de maintenir l’Église d’Écosse, conformément à l’Acte d’Union de 1707.

Par la suite, un fonctionnaire héraldique connu sous le nom de Garter King of Arms lit publiquement la proclamation du nouveau souverain depuis un balcon du palais Saint-James et des coups de feu sont tirés autour de Londres.

La proclamation est également lue à haute voix dans des endroits du Royaume-Uni, notamment à Édimbourg, Cardiff et Belfast – les capitales des trois autres nations qui composent le Royaume-Uni.

Les drapeaux de l’Union flotteront à plein personnel pendant environ 24 heures, avant de revenir à mi-personnel en deuil de la reine.

Le Parlement est ensuite rappelé dès que possible pour que les hauts législateurs prêtent serment d’allégeance au nouveau monarque.

Le nouveau monarque doit prêter un autre serment pour déclarer qu’il est un protestant fidèle et qu’il maintiendra la succession protestante plus tard lors de l’ouverture officielle du Parlement. Le serment est mandaté par la loi sur la déclaration d’adhésion de 1910.

QU’EN EST-IL DU COURONNEMENT ?

Après la vague initiale de formalités, il y aura des mois avant le prochain grand événement – le couronnement du roi. Ceci afin de permettre une période de deuil et de laisser le temps aux officiels d’organiser la cérémonie.

La reine Elizabeth II a été couronnée le 2 juin 1953, environ 16 mois après son accession le 6 février 1952, à la mort de son père, le roi George VI.

La date du couronnement de Charles n’est pas encore connue. Il se tiendra très probablement à l’abbaye de Westminster à Londres, où les cérémonies de couronnement ont eu lieu au cours des 900 dernières années.