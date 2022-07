Adherium obtient l’US FDA 510(k) pour connecter un capteur de surveillance à distance pour les utilisateurs d’inhalateurs Ellipta

Adherium, un fabricant néo-zélandais de dispositifs médicaux respiratoires connectés, a reçu l’autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour connecter sa plateforme de surveillance numérique à la gamme d’inhalateurs à poudre sèche Ellipta de GlaxoSmithKline.

La société cotée à l’ASX propose le capteur Hailie qui se fixe à un inhalateur pour surveiller et capturer à distance les paramètres d’utilisation des médicaments et l’observance des patients souffrant d’asthme et de maladie pulmonaire obstructive chronique. Il fait partie d’un système de surveillance à distance des patients qui comprend un kit de développement logiciel et des outils d’intégration API pour permettre la capture et le partage en temps réel des données de santé via des applications mobiles et de bureau.

Sur la base d’une divulgation d’entreprise, le capteur Hailie a été approuvé pour se connecter aux inhalateurs Ellipta suivants : Breo, Anoro, Incruse, Trelegy et Arnuity.

Cette dernière approbation fait suite à l’autorisation reçue par Adherium pour avoir connecté Hailie à l’inhalateur aérosol Symbicort d’AstraZeneca en septembre de l’année dernière.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Selon Adherium, l’ajout des inhalateurs Ellipta de GSK à la gamme de produits qui se connectent à Hailie élargit l’accès des prestataires de santé au remboursement pour la surveillance à distance des médicaments prescrits pour les patients asthmatiques et BPCO. La société vise à permettre le remboursement de 18 inhalateurs de marque aux États-Unis d’ici l’année prochaine.

« Avec une nouvelle autorisation de la FDA, nous continuons de démontrer notre position de leader en fournissant des solutions numériques pour la gestion des 8,5 millions de patients souffrant d’asthme et de MPOC sévères et difficiles à traiter aux États-Unis », a déclaré Tara Creaven-Capasso, vice-présidente de la qualité chez Adherium, Affaires réglementaires et cliniques.

LA GRANDE TENDANCE

En juin, Adherium a signé son premier accord de distribution au Royaume-Uni avec Helicon Health pour commercialiser sa gamme Hailie de capteurs et de services de données cloud.

La société a également récemment publié un SDK mis à jour et une nouvelle API pour améliorer la connexion de Hailie avec les systèmes de gestion des patients des clients, ainsi que pour permettre son intégration directe avec des applications cliniques tierces.

Selon Research and Markets, le marché mondial des appareils respiratoires numériques pourrait atteindre 405,1 millions de dollars en valeur d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 27,31 % à partir de 2021.