Adewale Adeyemo, l’adjointe de la secrétaire au Trésor Janet Yellen, a déclaré mercredi que l’augmentation du taux d’imposition des sociétés américaines à 28% ne rendrait pas les entreprises américaines moins compétitives, car l’administration Biden est convaincue qu’elle peut gagner le soutien des pays développés pour fixer un impôt minimum dans le monde entier.

« Nous avons travaillé très étroitement avec nos homologues internationaux pour contrer ce qui a été une course vers le bas en termes de fiscalité internationale », a déclaré Adeyemo, qui passe par Wally, à Sara Eisen de CNBC.

« Nous croyons que par les deux choses que nous allons faire à l’échelle mondiale en ce qui concerne le G-20, où les États-Unis ont clairement indiqué que nous sommes de retour et que nous sommes impatients de diriger le monde, nous sommes en mesure de parvenir à un accord qui attirera la grande majorité des pays développés dans le monde pour fixer un impôt minimum », a déclaré le responsable n ° 2 du Trésor.

Yellen a déclaré lundi qu’elle travaillait avec le Groupe des 20 nations pour créer un impôt minimum sur les sociétés qui empêchera les entreprises de déménager à l’étranger pour trouver des taux plus bas. Le président Joe Biden a fait de l’augmentation du taux d’imposition des sociétés aux États-Unis un mécanisme central pour financer son énorme plan d’infrastructure de 2 billions de dollars.

Le Parti républicain est également largement opposé à l’annulation des réductions d’impôts de l’ancien président Donald Trump en 2017, qui ont abaissé le taux de rémunération des entreprises à 21% contre 35%. Le plan de Biden annulerait non seulement partiellement la baisse de l’impôt sur les sociétés, mais supprimerait également d’autres dispositions clés de la loi Trump sur les réductions d’impôt et l’emploi.

Le président a ouvert la porte mercredi à un compromis sur sa proposition de hausse de l’impôt sur les sociétés, mais a déclaré que les États-Unis devaient agir avec audace sur les infrastructures s’ils voulaient suivre des pays comme la Chine.

Adeyemo a défendu le vaste plan d’infrastructure de l’administration Biden et a déclaré que les États-Unis avaient besoin d’investissements au-delà de la réparation des routes et des ponts pour être compétitifs au niveau mondial à l’ère moderne.

« Les investissements que le président réclame dans le paquet emploi sont les mêmes que les Chinois font et que d’autres pays font », a déclaré Adeyemo. « Il est important que nous les fabriquions maintenant afin de nous assurer que l’Amérique puisse rivaliser au 21ème siècle. »

Il a déclaré que le plan de Biden et la définition plus large de l’infrastructure de la Maison Blanche ne sont pas seulement favorisés par les politiciens progressistes, mais aussi par les dirigeants de Wall Street.

Invité à répondre aux critiques selon lesquelles le plan une fois dans une génération est à la fois trop vaste et pas suffisamment ciblé, Adeyemo a repoussé.

«La pandémie nous a appris que nous ne pouvons pas seulement penser aux infrastructures traditionnelles, à savoir les routes, les ponts et les ports, mais que nous devons réfléchir à ce qu’il nous faut pour être compétitif au 21e siècle, ce qui inclut des choses comme le haut débit» Dit Adeyemo.

« L’un des groupes qui a été le plus touché par Covid-19 est celui qui doit s’occuper des autres parce qu’ils n’ont pas pu entrer sur le marché du travail », a-t-il ajouté. « Un certain nombre d’investissements que nous faisons ici visent à garantir que ces personnes disposent du soutien et de l’infrastructure autour d’elles pour s’assurer qu’elles peuvent retourner sur le marché du travail et contribuer à l’économie. »

Les commentaires d’Adeyemo sont intervenus une semaine après que Biden a fait ses débuts avec sa proposition d’infrastructure promise depuis longtemps à Pittsburgh.

Le plan américain pour l’emploi, s’il était adopté, investirait des centaines de milliards de dollars dans les infrastructures de transport, les réseaux d’eau, l’accès à large bande, les réseaux électriques, la formation professionnelle et d’autres dispositions. Il réclame 400 milliards de dollars pour prendre soin des Américains âgés et handicapés ainsi que 300 milliards de dollars pour construire et rénover des logements abordables.

Les républicains sont pratiquement unis dans leur opposition au plan tel qu’il est rédigé, jugeant la législation beaucoup trop volumineuse à la lumière du paquet de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars que les démocrates ont traversé au Congrès plus tôt cette année.

Yellen et Adeyemo ont écrit l’histoire au département du Trésor en tant que première femme à diriger l’agence et première secrétaire adjointe noire, respectivement.