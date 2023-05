Aderrien Murry, 11 ans, abattu par le flic du Mississippi Greg Capers

Seigneur, aie pitié, Jésus-Christ, aide-nous, Dieu le Père.

Une fois de plus, nous avons un autre exemple de brutalité et d’incompétence policière qui vous apportera des larmes, déclenchera votre rage, ou les deux. Selon ABCActualités, une mère du Mississippi nommée Nakala Murry a été réveillée par le son du père de sa fille frappant à la fenêtre de sa chambre. Elle décrit l’homme comme « en colère » et connaissant ses humeurs, elle a demandé à son fils Aderrien d’appeler sa grand-mère. Aderrien a fait exactement cela, mais il a également appelé le 911 pour obtenir de l’aide.

Deux agents ont répondu à l’appel et Murry dit qu’à leur arrivée, ils sont devenus très agressifs en lui criant de sortir de la maison et en défonçant la porte. Murry dit qu’elle s’est conformée aux exigences des officiers, puis tout s’est déchaîné…

« J’ai ouvert la porte. Quand je l’ai ouvert, [an officer’s] le pistolet était levé. Il me disait de sortir », a-t-elle dit. « Je suis sorti, je me suis écarté. Je suis sorti vers la fin de mon allée où se trouvait ma mère. Et j’ai entendu un coup de feu et j’ai vu mon fils courir vers l’endroit où nous étions.

Aderrien a reçu une balle dans la poitrine et Nakala dit qu’elle a immédiatement commencé à faire pression sur sa blessure pour tenter d’arrêter le saignement. Allongé sur le sol dans les bras de sa mère, Nakala dit qu’Aderrien lui a dit : « Je ne veux pas mourir ».

Votre sang est-il déjà en ébullition ? Le nôtre l’est.

Aderrien a survécu à sa blessure par balle et maintenant sa mère et son avocat Carlos Moore exigent que l’officier Greg Capers soit renvoyé et que la vidéo de la caméra corporelle soit rendue publique. Le Bureau d’enquête du Mississippi examine l’affaire et les résultats seront transmis au procureur général de l’État pour qu’il décide de poursuivre ou non. Jusque-là, Capers a été suspendu.

L’avocat de Murry, Carlos Moore, a déclaré à « World News Tonight » d’ABC News que la police s’était fait dire trois fois qu’il n’y avait pas d’arme à feu à la maison : par Aderrien à un répartiteur du 911 ; par la grand-mère d’Aderrien à un répartiteur du 911; et par Murry à la police qui a répondu à sa porte d’entrée.