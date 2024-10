ADEPT et LYTT Architecture élèvent des belvédères dans le parc naturel d’Amager

Une série de points de vue recouverts de bardeaux de bois calciné ont été perchés dans le plus grand parc naturel de Copenhague par les studios danois LYTT Architecture et ADEPT.





Situé le long d’une partie du littoral à l’est de la capitale, le parc naturel d’Amager, d’une superficie de 35 kilomètres carrés, contient un mélange de zones humides, de marais et de zones forestières.

Architecture LYTT et EXPERT ont introduit une promenade en bois sinueuse dans tout le parc, parsemée de points de vue et surélevée au-dessus du sol pour minimiser les perturbations du paysage.

« Les éléments de conception s’appuient sur les qualités paysagères existantes en ajoutant une couche d’expériences dans un nouveau cadre pour des activités naturelles plus diversifiées et invitantes », a déclaré Catrine Hancke, responsable du projet LYTT Architecture.

« L’un des principaux objectifs de conception est de garantir que l’expérience et la protection se complètent, afin que la nature intacte reste intacte lorsque les utilisateurs existants et nouveaux s’engagent dans l’expérience du visiteur », a-t-elle déclaré à Dezeen.

Les studios ont été chargés par la municipalité de Copenhague et l’Agence danoise de la nature de « repenser l’identité du parc », LYTT Architecture agissant en tant que consultant principal et architecte paysagiste et ADEPT en tant qu’architecte d’une nouvelle série de bâtiments panoramiques.

La promenade offre un itinéraire accessible à travers le parc, reliant une série de points de vue dont chacun a été conçu pour répondre aux diverses conditions du paysage.

Au bord de l’eau, des abris triangulaires en forme de belvédère sont accompagnés de petites jetées et d’une terrasse en terrasse, offrant des espaces pour les baigneurs et les bateaux.

Dans la zone humide centrale, une tour d’observation des oiseaux s’élève à 16 mètres au-dessus du sol pour observer le paysage, tandis qu’à l’est un autre pavillon marque la transition entre le parc naturel d’Amager et la ville voisine.

Tous ces points de vue présentent des toits à forte pente et sont entièrement revêtus de bardeaux noirs en bois calciné, choisis pour faire référence à l’environnement naturel tout en se démarquant auprès des visiteurs.

White Arkitekter ajoute une tour d’observation hyperboloïde à la réserve naturelle suédoise

« Nous voulions que les points de visite se démarquent mais aussi soient clairement vécus en équilibre avec son environnement, subtils mais avec une identité forte », a ajouté l’architecte d’ADEPT Camilla Klingenberg.

« Les conceptions individuelles des bâtiments sont fondées sur le même vocabulaire architectural avec des structures en bois visibles, des formes de toit hautes et distinctives et des bardeaux brûlés foncés qui marquent clairement un endroit dans le paysage sans en perturber l’expérience », a-t-elle déclaré à Dezeen.

D’autres points de vue récemment présentés sur Dezeen incluent une tour d’observation hyperboloïde dans une réserve naturelle suédoise par White Arkitekter et une passerelle au sommet des arbres accessible à « tous les amoureux de la nature » en Norvège par EFFEKT.

La photographie est de Morten Aagaard Krogh.