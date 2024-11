Adena Health et la Shawnee State University s’associent pour élargir les opportunités d’éducation

CHILLICOTHE – Adena Health et Shawnee State University s’associent dans un nouveau partenariat éducatif qui contribuera à répondre à une demande croissante de professionnels de la santé.

Les deux organisations élargissent leurs relations existantes dans le cadre d’une nouvelle initiative visant à établir un site de campus universitaire pour le Collège de santé et de services sociaux de l’État de Shawnee, au sein du centre d’éducation médicale PACCAR d’Adena à Chillicothe.

Plus: Le gouverneur DeWine annonce des subventions pour stimuler le développement économique de la région des Appalaches

En explorant d’abord les technologies infirmières et radiologiques, l’initiative a le potentiel d’offrir un enseignement et une formation dans environ une demi-douzaine de professions de soins de santé.

Parmi les autres disciplines qui devraient être déployées au fur et à mesure du développement du partenariat figurent la technologie de laboratoire médical, l’assistant de physiothérapeute, la thérapie respiratoire et l’ergothérapie.

Pour les étudiants locaux, le nouveau partenariat élargira l’accès aux programmes éducatifs qu’ils souhaitent sans avoir à se déplacer, leur permettra d’établir des relations et de s’immerger dans un environnement de soins de santé réel. Pour Adena Health, cela fournira un vivier de candidats potentiels pour répondre aux types de futurs besoins en personnel auxquels seront confrontés les hôpitaux à travers le pays. Pour Shawnee State, cela offre un espace supplémentaire pour répondre à la demande des étudiants pour ces programmes.

Adena Health et Shawnee State University élargissent leurs relations existantes dans le cadre d’une nouvelle initiative visant à établir un site de campus universitaire pour le Collège de santé et de services sociaux de Shawnee State au sein du centre d’éducation médicale PACCAR d’Adena à Chillicothe.

« En étant en mesure d’offrir ce programme sur notre campus, nous pourrons accueillir des étudiants pour qu’ils se forment ici, acquièrent leur expérience clinique ici et, espérons-le, occupent des postes vacants ici alors que les efforts visant à répondre aux besoins de la communauté continuent de croître », a déclaré Adena Health. Le président et chef de la direction Jeff Graham dans un communiqué de presse.

« La meilleure chose que nous puissions faire est de recruter des talents locaux et de les conserver dans le sud et le centre-sud de l’Ohio », a ajouté Eric Braun, président de la Shawnee State University. « Nous avons beaucoup de gens qui souhaitent rester dans la région professionnellement, donc plus nous serons en mesure de proposer des offres attractives comme celle-ci, plus nous pourrons fidéliser ces talents locaux.

L’initiative n’aura pas d’impact sur les partenariats d’éducation et de formation existants d’Adena avec d’autres collèges et universités de la région, ni sur les relations de Shawnee State avec d’autres hôpitaux régionaux.

Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le secteur des soins de santé de ce pays verra environ 1,8 million d’offres d’emploi ajoutées chaque année au cours de la prochaine décennie, mais il sera confronté à une pénurie de main-d’œuvre qui se chiffrera en centaines de milliers. L’accès à des programmes tels que celui que ce partenariat créera peut aider à combler cet écart au niveau régional.

Shawnee State travaille avec les organismes d’accréditation requis et d’approbation réglementaire externe pour explorer les opportunités potentielles et élaborer des délais.

Cet article a été initialement publié dans Chillicothe Gazette : Adena Health et Shawnee State University concluent un partenariat éducatif