Le manager des anges Joe Maddon ne sera pas surpris si Jo Adell commence la saison à venir chez les mineurs après une introduction approximative de 38 matchs aux grandes ligues en 2020.

Il ne sera pas non plus surpris si le joueur de 21 ans se transforme toujours en superstar.

Ouais, il a besoin de plus de temps dans les ligues mineures. Pas de question, a déclaré Maddon vendredi. Mais je suis certain que, compte tenu de cette opportunité, vous allez voir ce que vous pensiez voir en premier lieu.

Adell était le 10e choix du repêchage de 2017, et le voltigeur est presque immédiatement devenu l’un des meilleurs espoirs du sport grâce à sa combinaison de puissance, de vitesse et d’athlétisme. Mais son premier passage dans les ligues majeures a été difficile: il n’avait qu’une moyenne au bâton de .161 en 124 au bâton et a également eu des difficultés défensives.

Maddon a déclaré qu’une fois que les problèmes ont commencé, cela a commencé à tourner très rapidement, ce qui arrive à de nombreux gars qui passent des mineurs aux ligues majeures.

Le manager a déclaré qu’Adell bénéficierait d’une routine normale pendant la saison 2021 et que le voltigeur est toujours ultra-talentueux.

L’évaluer sur la base de ce que vous avez vu l’année dernière pourrait être très dangereux, si vous choisissez de devenir négatif, a déclaré Maddon. Ce mec, un grand athlète évidemment. Ce mec, vraiment brillant. Excellent coéquipier, excellente éthique de travail et conserve très bien les informations.

Maddon a parlé de plusieurs sujets vendredi lors de son appel Zoom d’une heure avec les journalistes, y compris la nécessité d’améliorer le personnel de lancement de l’équipe. Il est optimiste que le joueur bidirectionnel Shohei Ohtani sera disponible sur le monticule après avoir lancé seulement 1 2/3 manche l’année dernière après l’opération de Tommy John en 2019.

Maddon a déclaré que même si Ohtani est en bonne santé, il reste encore du travail à faire pour améliorer un personnel de pitching qui avait une ERA de 5,09. C’était une grande raison pour laquelle les anges ont terminé un 26-34 décevant pendant le coronavirus-saison raccourcie.

Le tangage n’a pas été assez bon, a déclaré Maddon. Nous devons amener le lanceur là où il peut être de calibre de championnat. Où ça peut être le calibre des séries éliminatoires. Il est difficile de marquer autant de points tous les soirs pour être une équipe gagnante de plus de 90 ans si vous ne pouvez pas sortir et gagner 1-0, 2-1, 3-2, etc.

Maddon a déclaré qu’il avait eu des conversations téléphoniques presque quotidiennes avec le nouveau directeur général Perry Minasian et que les deux avaient discuté de plusieurs options sur le marché des agents libres.

J’aime les noms et optimiste que nous pouvons (améliorer), a déclaré Maddon. Il devrait être au pluriel, nous avons probablement besoin de plus d’un. Voilà donc le gros de la conversation.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP_Sports