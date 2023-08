Adele tente le défi muet de Beyoncé : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Adèle j’ai pris une page de Beyoncédu livre de lors de sa résidence à Las Vegas « Weekends with Adele ». La chanteuse, 35 ans, a tenté de relever le défi « tout le monde en sourdine » de Queen Bey lors de son concert du vendredi 25 août – mais a plutôt été accueillie par des rires à l’intérieur du Colosseum du Caesars Palace. « Quand [Beyoncé] chante ‘tout le monde en sourdine’, tu dois être putain de silencieux », a ensuite plaisanté le chanteur d’origine britannique. « Atlanta a lamentablement échoué. Il y avait une vidéo d’eux ce matin ! » a-t-elle poursuivi, faisant référence aux dates de la Georgia Renaissance Tour plus tôt ce mois-ci.

🚨🚨 Adele a écrit «Everybody on Mute» avec sa musique. 😂😂❤️❤️pic.twitter.com/YrluXPLDE9 – ère de la parodie Soty (@poolsdrunk) 26 août 2023

La tendance est née de la chanson « Energy » de Beyoncé – morceau sept Renaissance – quand elle chante : « Regardez autour de vous, tout le monde est en sourdine. » La gagnante du GRAMMY a pris le défi assez au sérieux ces dernières semaines, en demandant à son équipe de créer des cartes imprimées à East Rutherford, dans le New Jersey, avec des instructions pour les milliers de fans présents. « Pendant « Energy », quand Beyoncé chante « Tout le monde en sourdine », BE MUTE ! Pas d’acclamations, pas de cris, pas de fin de paroles », lit-on sur la carte. Il est également devenu clair que Beyoncé sourit sur scène lorsque le public suit les instructions, mais montre un visage mécontent lorsque le public est indifférent. pas calme.

Beyoncé obtient un autre succès « EVERYBODY ON MUTE » https://t.co/z55etscgst pic.twitter.com/26x9tQlHcx – ᴀʀᴛʜ (@arthfobic) 25 août 2023

Le moment d’Adele a été particulièrement doux, car les fans qui connaissent la chanteuse « Easy On Me » sont bien conscients de son statut Beyhive. Le natif de Londres a déjà parlé de grandir en écoutant L’enfant du destin, l’une de ses chansons préférées étant « No, No, No » du premier album du groupe. Elle a fait cette admission en 2017 en acceptant un GRAMMY Award pour l’album de l’année, qu’elle a remporté face à Beyoncé. Limonade.

« J’étais avec des copines et nous répétions une chanson à chanter lors d’une assemblée. J’ai probablement suggéré les Spice Girls, et elles m’ont dit : as-tu entendu [Destiny’s Child’s] ‘Non non Non’? » Adele s’est rappelée sur scène. «Et je me suis dit ‘non, non, non.’ Ce que j’ai ressenti lorsque j’ai entendu « No No No » pour la première fois était exactement le même que lorsque j’ai entendu pour la première fois Limonade l’année dernière », a-t-elle ajouté.

Sur scène, Adele a également brisé son GRAMMY en deux pour partager son prix avec la native de Houston. « Je ne peux pas accepter ce prix. Je suis très ému et très reconnaissant et aimable, mais mon artiste de ma vie est Beyoncé et cet album pour moi, le Limonade album, était tellement monumental », a-t-elle félicité.