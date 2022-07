Adele Stuns ne portant aucun maquillage en vacances avec Rich Paul: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Adèle est “Rouler dans les eaux profondes” de la Sardaigne ! La gagnante d’un Grammy, âgée de 34 ans, a encore une fois été aperçue en train de profiter du soleil au large de la côte de l’île méditerranéenne avec son petit ami agent sportif, Paul riche, 40 ans, le dimanche 24 juillet. Le couple a été photographié entassé sur un bateau à moteur de luxe avec plusieurs amis au large de Porto Cervo et avait l’air détendu et rafraîchi. Adele est allée sans maquillage et a enfilé un pantalon noir et une robe soyeuse de style trench-coat qui accentuait sa petite taille. Elle a assorti le look avec des sandales à lanières blanches, un sac à main sphérique en or et noir et des créoles en or. Ses ongles étaient peints en noir et ses cheveux mèches orange clair et blond semblaient être séchés à l’air. Rich avait l’air heureux d’aider la mère de l’un d’entre eux à quitter le yacht et a enfilé un t-shirt blanc et un pantalon gris.

Adele et Rich semblent passer beaucoup de temps de qualité ensemble, car ils ont été repérés juste un jour avant de monter à bord d’un autre magnifique yacht pour une autre excursion en Méditerranée. Adele semble aimer les ensembles noirs en ce moment, car elle a également été photographiée dans une tenue entièrement noire composée d’un pull et d’un pantalon. Elle a ajouté une teinte neutre différente avec des tongs beiges. Rich a également opté pour un uniforme entièrement noir, en enfilant un short noir et des tongs noires, mais a ajouté une touche de couleur avec son bouton noir à manches courtes recouvert de rose, violet, jaune et orange aux couleurs vives. fleurs.

Les vacances en Italie surviennent au milieu des nouvelles passionnantes d’Adele que sa résidence à Las Vegas, Les week-ends avec Adele, a été officiellement reporté. “Les mots ne peuvent expliquer à quel point je suis extatique de pouvoir enfin annoncer ces émissions reprogrammées”, a écrit Adele sur son site Web le 25 juillet. “J’avais vraiment le cœur brisé de devoir les annuler. Mais après ce qui semble être une éternité à trouver la logistique du spectacle que je veux vraiment livrer, et sachant que cela peut arriver, je suis plus excité que jamais ! Maintenant, je sais que pour certains d’entre vous, c’était une décision horrible de ma part, et j’en serai toujours désolé, mais je vous promets que c’était la bonne. Être avec vous dans un espace aussi intime chaque semaine a été ce que j’attendais le plus avec impatience et je vais vous donner le meilleur de moi-même.

La nouvelle résidence d’Adele à Las Vegas aura lieu du 18 novembre 2022 au 25 mars 2023 au Colosseum du Caesars Palace. L’artiste lauréat d’un Grammy Award devait initialement se produire à Vegas les week-ends entre le 21 janvier et avril, mais la résidence a été reportée en raison de problèmes liés à Covid. “Adele a bien l’intention d’arranger les choses et d’offrir à ses fans le spectacle qu’ils attendaient”, a déclaré une source proche de la chanteuse britannique. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT après qu’Adele a annoncé la nouvelle déchirante. «Elle y a mis tout son cœur et est tellement bouleversée que cela en est venu à cela. C’est une professionnelle accomplie et elle accepte toujours le fait que c’est ainsi que les choses se sont déroulées. … Elle a vraiment essayé de faire en sorte que cela se produise. Maintenant, Adele est prête à partir avec encore plus de dates de représentation que prévu initialement.

Bien qu’Adele ait admis qu’elle était devenue “une coquille” d’elle-même après le report, il semble qu’elle ait été réconfortée par son beau dévoué dans les mois qui ont suivi, car ils ont été repérés ensemble et à plusieurs reprises au cours de la première moitié de 2022. En juin, l’heureux couple stupéfait Kévin Lovele mariage de New York. Encore une fois, ils se sont assortis dans des tenues entièrement noires. Un mois auparavant, ils avaient été photographiés sur le terrain lors d’un match de la NBA au Chase Center de San Francisco et semblaient de bonne humeur en regardant le match. Quelques jours avant le match, Adele a révélé qu’elle et son homme à succès avaient acheté une maison ensemble. “Le temps passe.” elle a sous-titré le message, qui montrait le couple puissant souriant ensemble devant une maison blanche à couper le souffle. De l’emménagement ensemble aux belles escapades italiennes et à une tournée reportée, il semble que les choses semblent dorées pour ce couple magnifique !