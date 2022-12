Adele soutient Megan Thee Stallion après le procès de Tory Lanez : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock/Gregory Pace/Shutterstock

Adèle soutient Megan toi étalon après Tory Lanez a été reconnue coupable d’agression pour la fusillade de la fête de la piscine à Hollywood Hills en 2020 où Megan, 27 ans, a reçu une balle dans le pied. Lors de son émission du vendredi 23 décembre, qui faisait partie de son Week-end avec Adèle Résidence à Las Vegas, le musicien de 34 ans a souhaité à Meg un joyeux Noël et la paix maintenant que le procès est terminé. “Quelqu’un a dit : ‘Pourquoi Adele n’a-t-elle pas de danseurs de réserve ?’ puis quelqu’un a fait une vidéo de ‘Water Under the Bridge’ avec Meg Thee Stallion dansant dessus. Tu t’en souviens ? Adele a demandé à son auditoire enthousiaste avant d’envoyer son message d’amour.

Plus à propos Adèle

Reine @Adèle soutenir Meg @TheeStallion ce soir. 💙 Nous avons vraiment besoin de cette performance live “Body Under the Bridge”. #WeekendsWithAdele pic.twitter.com/GDcQdaDJnG — PM. (@astoldbypatrick) 24 décembre 2022

“Eh bien aujourd’hui, ce soir, je voudrais souhaiter à Meg Thee Stallion un très, très, joyeux, joyeux Noël”, sourit-elle. « Ma fille, fais la paix. Fais ce que tu veux maintenant, bébé. Je vous aime.”

Tory, 30 ans, né Étoile du jour Peterson, a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation – voies de fait avec une arme à feu semi-automatique, déchargement négligent d’une arme à feu et port d’une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule – le vendredi 23 décembre, près de deux semaines après le début du procès. Il risque maintenant 22 ans de prison et même la déportation, étant donné qu’il est citoyen canadien. Sa condamnation aura lieu le 25 janvier 2023, selon PBS.

Le rappeur a été initialement inculpé en octobre 2020 et a plaidé non coupable. Il a également utilisé Twitter pour se défendre. “[Time] sera [tell] … et la vérité viendra à la lumière … J’ai toute confiance en Dieu pour le montrer », a-t-il a écrit le 9 octobre 2022. “Amour à tous mes fans et aux personnes qui me sont restés fidèles et qui connaissent mon cœur… une accusation n’est pas une condamnation. Si vous m’avez soutenu ou meg à travers cela, je vous apprécie vraiment.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





⏰ sera 🗣 … et la vérité éclatera … J’ai toute confiance en Dieu pour montrer que … l’amour à tous mes fans et aux personnes qui me sont restés fidèles et qui connaissent mon cœur … une accusation n’est pas une condamnation . Si vous m’avez soutenu ou meg à travers cela, je vous apprécie vraiment. – Tory Lanez (@torylanez) 9 octobre 2020

Tory a renoncé à son droit de témoigner lors de son procès, mais Meg a parlé devant le jury et s’est souvenue que Tory avait pointé une arme sur elle après lui avoir dit de “Danser, salope”, par Nouvelles de la SCB. Elle a également déclaré qu’elle s’était sentie “choquée” et “blessée” lorsqu’elle avait réalisé qu’il lui avait tiré une balle dans le pied. Elle a finalement eu besoin d’une intervention chirurgicale pour retirer les fragments de balle. Le rappeur “Body” a également affirmé que Tory avait immédiatement “commencé à s’excuser” après lui avoir tiré dessus et lui avait même offert 1 million de dollars pour balayer l’incident sous le tapis.

Cependant, Meg craignait pour sa sécurité et a pris l’affaire au sérieux. Parler de l’expérience via Twitter en juillet 2020, elle s’est dite “blessée et traumatisée”. Le tweet du 17 juillet disait : « Les femmes noires sont si peu protégées et nous retenons tellement de choses pour protéger les sentiments des autres sans tenir compte des nôtres. C’est peut-être drôle pour vous tous sur Internet et juste un autre sujet compliqué dont vous pouvez parler, mais c’est ma vraie vie et je suis vraiment blessé et traumatisé.

Lien connexe En rapport: Megan Thee Stallion & Tory Lanez : Ce qu’il faut savoir sur leur relation et leur tournage

Les femmes noires sont si peu protégées et nous retenons tellement de choses pour protéger les sentiments des autres sans tenir compte des nôtres. C’est peut-être drôle pour vous tous sur Internet et juste un autre sujet compliqué dont vous pouvez parler, mais c’est ma vraie vie et je suis blessé et traumatisé dans la vraie vie. – TINA NEIGE (@theestallion) 17 juillet 2020

Avec Adele, le petit ami de la chanteuse “Savage”, Pardi, s’est rendue sur Instagram pour montrer son soutien après le verdict de culpabilité. “A toutes les femmes, en particulier celles de couleur, qui ont subi une injustice que je ressens pour vous”, a-t-il écrit sur son Histoire Instagram.”à qui que ce soit [sic] avec une fille soeur mère nièce ou tante .. je prie pour leur protection .. je prie pour leur couverture .. je ne souhaiterais cela à personne.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.