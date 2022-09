Adele Sorella: la Cour suprême n’entendra pas l’appel de la décision accordant à une Québécoise un troisième procès pour meurtre

La Cour suprême du Canada n’entendra pas un appel d’une décision qui a ordonné un troisième procès pour une femme qui a été reconnue coupable à deux reprises du meurtre de ses deux filles.

La Couronne avait demandé l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de la Cour d’appel du Québec qui avait annulé la condamnation pour meurtre au deuxième degré d’Adèle Sorella en 2019 dans la mort de ses filles, Amanda et Sabrina.

Sorella a été condamnée pour la première fois en 2013 pour meurtre au premier degré dans la mort des filles, qui avaient huit et neuf ans, mais cette décision a été annulée en appel en 2017.

Lors de son deuxième procès en 2019, un jury l’a reconnue coupable de deux chefs de meurtre au deuxième degré, mais cette décision a été annulée en mars après que la Cour d’appel a reproché au juge de première instance d’avoir refusé d’accepter un argument selon lequel le crime organisé aurait pu jouer un rôle dans les morts.

La Cour suprême n’a pas donné de motif pour rejeter l’appel jeudi, comme c’est la coutume.

Le bureau du procureur de la Couronne du Québec a confirmé qu’un troisième procès pour meurtre aura lieu, probablement entre septembre et décembre 2023. L’affaire revient devant le tribunal le 21 octobre pour déterminer les prochaines étapes avant le procès, a déclaré la procureure Audrey Roy-Cloutier dans un courriel.

Les filles ont été retrouvées mortes dans leur salle de jeux le 31 mars 2009. Leurs corps ne portaient aucun signe de violence et la cause de leur mort n’a jamais été déterminée. Le mari de Sorella et le père des filles étaient Giuseppe De Vito, un homme lié au crime organisé qui est mort en prison en 2013 après avoir été empoisonné.

Sorella avait été libérée sous caution en juillet 2020 en attendant le résultat de son appel.

Lors du précédent procès, elle avait plaidé non coupable en raison d’un trouble mental.



— Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 septembre 2022.