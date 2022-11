Adele revient sur scène à Las Vegas, résolue et réfléchie

Dion a été la pionnière de la résidence de stars de la pop à Vegas au XXIe siècle lorsque, en 2003, elle a commencé sa carrière de quatre ans à succès, “A New Day”. Mais “Weekends With Adele” est une évolution distincte de la formule. Adele aurait facilement pu réserver une tournée internationale dans une arène ou un stade pour soutenir son dernier album, “30”, qui, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, a été l’album le plus vendu de 2021. Au lieu de cela, elle demande au public de venir à elle, dans un théâtre qui accueille environ 4 000 spectateurs, contournant les complications des tournées à l’ère de Covid et minimisant les perturbations dans la vie de sa famille dans la ville voisine de Los Angeles. (D’autres stars avec une attraction gravitationnelle similaire, comme Harry Styles, ont organisé leurs tournées comme une série de résidences, un modèle qui tend à récompenser les fans désireux et capables de dépenser le gros prix en billets et en voyages.)

“Weekends With Adele” ne s’est jamais vraiment senti comme un véhicule promotionnel pour “30”, cependant. Sur les 20 chansons de la set list, seules cinq provenaient du nouvel album, et son matériel le plus déchirant émotionnellement – ​​la vitrine vocale dévastatrice «To Be Loved», le très personnel «My Little Love» – était introuvable. Au lieu de cela, elle semblait habiter le plus pleinement le matériel de son album de 2011, “21”.

Elle a présenté la ballade de rupture enflammée “Take It All” comme sa chanson préférée de ce LP, tandis que le point culminant vocal de la nuit était une interprétation magistrale du désir “One and Only”, un morceau à mi-tempo sur le fait de se consacrer à un véritable amour, au cours de laquelle Adele semblait vivre chaque mot. Elle était au moins distincte sur les chansons les plus optimistes de “25”: “Send My Love (to Your New Lover)” et “Water Under the Bridge” ont toutes deux mis la foule sur pied, mais elle ne semblait toujours pas sûre de savoir comment s’injecter sa propre personnalité dans un tel tarif pop générique.

Le spectacle, a déclaré Adele, est censé « grandir » au fur et à mesure de sa progression, et ses développements ont été magnifiquement rythmés et souvent époustouflants dans leurs révélations. “Set Fire to the Rain” était accompagné d’une cascade typiquement Vegas et de pièces pyrotechniques éblouissantes qui impliquent un piano prop, puis la moitié de l’ensemble, qui s’enflamme, mettant en scène si glorieusement exagérément qu’il donnait Livre de Révélation.

Pour “Skyfall”, sa chanson thème primée aux Oscars du film James Bond du même nom, un orchestre complet a été soudainement illuminé depuis une partie auparavant sombre du décor. Les spectateurs n’étaient pas découragés d’utiliser leur téléphone, et la scène semblait certainement conçue pour bien paraître dans les photographies induisant le FOMO. Mais l’espace et le spectacle lui-même se sont également sentis immersifs de manière satisfaisante d’une manière qui ne s’est pas traduite sur un écran plus petit. Ici, peut-être, était cette intimité insaisissable qu’Adele avait recherchée.

La partie la plus émotionnellement efficace de la nuit est arrivée vers la fin, quand Adele a interprété le brûleur lent cuivré et streisandien “When We Were Young”. Pour présenter la chanson, elle (et un groupe de maîtres-chiens) s’est frayé un chemin à travers la foule, interrogeant quelques membres chanceux du public sur leurs souvenirs préférés de leur jeunesse et, ce faisant, faisant valoir qu’elle serait une meilleure hôte d’Oscar -que la moyenne.

Alors qu’elle marchait encore dans les allées, le groupe a commencé à jouer la chanson et Adele l’a magnifiquement chantée, traversant la section de l’orchestre pour saluer différentes parties de la foule et, parfois, embrasser ses fans. Elle a étreint une drag queen extatique Adele et, à l’apogée de la chanson, des photographies papier de la jeune Adele Adkins de Tottenham ont flotté comme des confettis sur les chevrons. Une diva, oui. Mais – dans la bonne pièce et pour le bon prix du billet – le genre que vous pouvez tendre la main et toucher.

“Weekends With Adele” se poursuit jusqu’au 25 mars au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas.