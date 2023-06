Voir la galerie







Une consommation excessive d’alcool peut entraîner des « problèmes d’apprentissage et de mémoire », selon les Centers for Disease Control. C’est quelque chose à penser après avoir vu Adèle gâcher les paroles de « I Drink Wine ». Lors de la performance du week-end du 17-18 juin à son Spectacle Week-ends avec Adele au Colosseum de Las Vegas, Adele, 35 ans, était au milieu de la chanson quand elle s’est arrêtée brusquement. « J’ai oublié les paroles de f—king », a-t-elle dit, ajoutant un « putain d’enfer ». Un fan a attrapé le trébuchement et l’a posté en ligne, y compris le moment où Adele s’est penchée vers la première rangée. « Rappelle-moi les paroles », a-t-elle dit.

Le public a été utile et Adele a ri du tâtonnement, offrant même au fan qui lui a fourni les paroles 50 $. « D’accord, réinitialisons et recommençons celui-là, d’accord ? » Quand Adele a tenté de redémarrer la chanson, son moniteur de l’oreille interne a mal fonctionné, provoquant de nouveaux retards. Alors que les gourous de la technologie allaient tout réinitialiser, Adele a essayé un travail de masse. « Qu’est-ce que j’ai comme blague ? Non, celui-là est un peu merdique », a-t-elle dit. « Non, je ne peux pas dire celui-là. C’est trop sale. Le public l’a suppliée de le dire – « Non, je ne peux pas », a-t-elle dit, « je pense que je l’ai déjà dit, et je pense que j’ai eu des ennuis » – et Adele a finalement cédé.

Plus à propos Adèle

Après que l’équipe ait remis la chanson en ordre, Adele a décidé de faire une refonte. « Bonjour, tout le monde, » dit-elle, se présentant comme si toute cette débâcle ne se reproduisait pas. Elle a interprété la chanson comme une pro, et les fans dans le public étaient ravis de vivre ce moment personnel avec Adele.

Le dérapage « Je bois du vin » n’a peut-être pas été le moment le plus embarrassant du week-end. Au cours d’une autre représentation, elle a révélé qu’elle avait été diagnostiquée avec une maladie communément appelée « eczéma marginé ».

« Je transpire beaucoup et ça ne va nulle part, donc je suis simplement assis dans ma propre sueur, alors mon médecin [diagnosed] moi [with] jock itch », a-t-elle expliqué, par PERSONNES. « Jock itch, on dirait que je suis un grand [Denver] Fan de pépites, n’est-ce pas ? On dirait que je suis un grand athlète, non ? »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Les fans auront plus de chances de découvrir cette marque de TMI. En mars, Adele a annoncé qu’elle prolongeait sa course à Vegas. « Jouer devant 4 000 personnes pendant 34 nuits n’est pas suffisant. Je le sais, alors je reviens », a-t-elle déclaré lors d’une représentation en mars. « Je serai de retour pour quelques semaines en juin, et je vais le filmer. Je vais le publier pour m’assurer que tous ceux qui veulent voir le spectacle [can].”

Lien connexe En rapport: Adele’s Grammy Wins: combien de récompenses elle a gagnées et pourquoi

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.