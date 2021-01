« Bonjour, » Adele? Nous vous aimons mais maintenant vous ne faites que nous torturer.

Le dimanche 24 janvier, le chanteur de 32 ans, lauréat d’un Grammy, a posté sur Instagram à propos d’un album … mais ne pas celui que le monde attend.

Adele a célébré le 10e anniversaire de la sortie de son deuxième et plus grand succès, 21. Elle a partagé une image de la pochette du disque et des illustrations connexes tirées du disque.

« Et bien je n’ai jamais! Heureux ami de 10 ans! » elle a écrit. «C’est fou comme je me souviens peu de ce que c’était et de ce que je ressentais il y a dix ans. Mais merci du fond du cœur de nous avoir laissé entrer dans vos vies et de m’avoir permis d’être la bande originale de certaines d’entre elles x.

Adele, qui publie rarement sur les réseaux sociaux, a attiré une vague de commentaires de la part des fans.

« Fille, nous avons besoin du nouvel album plssss », a écrit une personne. Un autre a commenté: « QUAND L’ALBUM À VENIR ».

En novembre dernier, Adele a marqué un autre jalon musical, le 5e anniversaire de la sortie de son dernier et troisième album, 25.

En 2019, la chanteuse a confirmé que de la nouvelle musique était en route dans un article d’anniversaire Instagram, qu’elle a partagé des semaines après avoir annoncé sa rupture avec son mari. Simon Konecki– avec qui elle partage un fils de 8 ans, et plus d’un mois après avoir été aperçue arrivant dans un studio d’enregistrement à New York.