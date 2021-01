Adele a peut-être construit une carrière incroyable grâce à son chagrin d’amour en écrivant des chansons puissantes sur l’amour qui s’est échappé – mais les fans ne devraient pas s’attendre à entendre des morceaux sur son mariage effondré sur son nouvel album.

La chanteuse primée de 32 ans est très pressée de sortir son prochain album cette année – six ans après son dernier.

Dans les années qui ont suivi la sortie du 25 en novembre 2015, Adele a été mariée et divorcée au philanthrope Simon Konecki – avec qui elle a accueilli un fils nommé Angelo en 2012.

La fortune de 140 millions de livres sterling de la star aurait été «découpée» dans l’accord de divorce qui a été conclu plus tôt ce mois-ci.







Mais s’il y a de l’animosité ou de l’angoisse à propos de la douloureuse scission, Adele évite le sujet sur son nouvel album.

Une source proche de la star a déclaré au Sun dimanche: «Heartbreak a aidé Adele à changer de records au fil des ans, mais cette scission est assez différente.

«Ils sont tous les deux conscients que leur fils Angelo devrait être protégé et c’est pourquoi Adele a accepté de ne pas chanter sur leur relation.







« Son nouvel album aura de toute façon un son différent, donc ça ne l’a pas trop dérangée que Simon s’attende tranquillement à ce qu’elle garde leur relation hors de sa musique. »

La source a ajouté qu’Adele garde ses problèmes de mariage hors de son travail comme une «marque de respect» pour son ex et leur fils.

Mirror Online a contacté le porte-parole d’Adele pour commentaires.

Adele a fait irruption sur la scène musicale en 2007 avec la sortie de son premier single, Hometown Glory, avec son premier album, 19, sorti l’année suivante.







Pour beaucoup, Adele a touché une corde sensible avec son single Someone Like You 2011 sur l’amour qui s’est échappé – alors qu’elle a également gagné des fans, des ventes de disques et des récompenses à gogo avec ses chansons ou ses ruptures.

La jeune fille du sud de Londres était en couple avec Simon, 46 ans, à partir de 2011 – avec le couple qui aurait fait le nœud en 2016.

Malheureusement, ils se sont séparés en 2019, le chanteur citant des «différences irréconciliables» – alors que leur divorce aurait été finalisé ce mois-ci.