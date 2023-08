Adele fustige la sécurité pour avoir dérangé les fans lors d’une représentation à Vegas : « Ils ne vous dérangeront plus »

Adele a sévèrement réprimandé la sécurité de sa résidence à Las Vegas ce week-end pour avoir dérangé un fan de son public.

Dans une vidéo capturée par un fan partagée sur les réseaux sociaux, Adele avait l’air furieuse alors qu’elle prenait son microphone de son support et descendait plus loin sur la scène pour s’interroger sur l’activité de la foule.

« Que se passe-t-il avec ce jeune fan là-bas, qui est tellement dérangé depuis mon arrivée, parce qu’il s’est levé ? Que se passe-t-il avec lui ? » elle a demandé.

« Oui, vous, la main en l’air. Oui, vous, levez la main », dit-elle à une personne non identifiée. « Oui, toi, avec le bâton à la main. Oui, lui. Que fais-tu ? Pourquoi tu le déranges ? »

« Peux-tu le laisser tranquille, s’il te plaît ? » implora-t-elle en revenant à sa marque sur scène. « Ils ne te dérangeront plus maintenant, chérie. Tu apprécies le spectacle. Laisse-le tranquille », a-t-elle ajouté, alors que les fans commençaient à applaudir.

« Désolé les gars, il a été dérangé pendant tout le spectacle par la sécurité et par d’autres personnes assises derrière lui. Il est là pour s’amuser. Vous êtes tous là pour vous amuser », a-t-elle expliqué.

Un représentant d’Adele n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital. Ce n’est pas la première fois que l’interprète de « Hello » lance un avertissement sévère à ses participants à Vegas.

En juillet, à la suite d’une litanie d’incidents au cours desquels des artistes, dont Bébé Rexha Kelsea Ballerini et Pink, se sont vu lancer des objets sur scène, Adele a averti ses fans de ne pas lui faire la même chose.

« Avez-vous remarqué à quel point les gens ont tendance à oublier l’étiquette du spectacle en ce moment parce que [they’re] jeter des conneries sur scène ? Les avez-vous vus ? », a demandé Adele à son audience au Caesars Palace.

« Je vous défie. Osez me lancer quelque chose et je vais vous tuer », a-t-elle averti la foule tout en portant un T-shirt dans ses bras et en le tirant sur le public. avec enthousiasme.

« Arrêtez de lancer des choses sur l’artiste, alors que vous pouvez tirer des choses sur les gens », a déclaré Adele en se mettant à rire. « C’est un renversement total, je dois y retourner et rendre mon pistolet T-shirt », a-t-elle noté à propos de l’ironie de la situation.

Adele n’est pas non plus la seule artiste à défendre ses fans.

En mai, en interprétant sa chanson à succès « Mauvais sang « On pouvait entendre Taylor Swift crier après un inconnu, qui a appris plus tard à être agent de sécurité. « Elle va bien. Elle ne faisait rien ! »

Au fur et à mesure que la chanson s’accompagne du refrain, Swift devient de plus en plus agité et crie : « Hé ! Stop ! »

Dans une vidéo partagée sur le compte TikTok de son amie, Kelly Kelly, résidente du Maryland, a révélé qu’elle était la fan que Swift protégeait.

« En gros, le garde a harcelé notre groupe toute la nuit… Il n’arrêtait pas de nous dire de ne pas toucher au rail, et comme à chaque fois que nous faisions quelque chose, il était comme au-dessus de nous », a-t-elle commencé.

« Nous dansons, nous nous amusons et il n’a pas aimé ça », a-t-elle poursuivi. « Taylor a remarqué que je m’amusais et qu’il n’aimait pas ça, et elle n’aimait pas ça. Et puis, en gros, il a aimé se faire escorter, puis ils nous ont offert des billets gratuits pour ce soir. »