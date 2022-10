Adele flotte sur une rivière dans le clip vidéo “I Drink Wine” : regardez – Hollywood Life

Adèle a dévoilé le clip de « I Drink Wine », le troisième single de son album de 2021, 30. L’indulgent Joe TalbotLa vidéo réalisée montre le gagnant d’un Grammy de 34 ans flottant dans un ruisseau entouré d’une forêt de rêve dans une chambre à air rouge en sirotant du vin dans une robe dorée étincelante. Alors qu’elle chante et sirote son vin, elle rencontre divers personnages, comme une femme et un homme apparemment à un rendez-vous, une petite fille essayant d’attirer l’attention d’une femme qui est préoccupée par la lecture au bord de la rivière calme et des pêcheurs. Certains des pêcheurs sont joués par des acteurs notables tels que Insécuritéc’est Kendrick Samson et Jimmie échoueà partir des années 2020 Morceaux de femme. Adele est également rejointe par plusieurs danseurs synchronisés qui remplissent régulièrement son verre de vin tout au long de la vidéo.

Plus à propos Adèle

Le ciel couleur prune s’assombrit une fois que le soleil se couche autour d’Adele, qui se lamente d’avoir perdu l’innocence de son enfance et d’être devenue une personne qu’elle n’a jamais voulu être pour apaiser les autres. « Comment peut-on devenir si limité par des choix que quelqu’un d’autre fait ? / Comment se fait-il que nous soyons tous les deux devenus une version d’une personne que nous n’aimons même pas ? » elle interroge dans le premier couplet. “Nous sommes amoureux du monde, mais le monde veut juste nous abattre / En mettant des idées dans nos têtes qui corrompent nos cœurs d’une manière ou d’une autre.”

Le clip vidéo atteint sa fin en effectuant un zoom arrière et en révélant le studio dans lequel la vidéo touchante a été filmée, y compris le ruisseau artificiel et la scène forestière. Adele jette son vin dans l’eau et ne semble pas s’en amuser maintenant qu’elle a chanté ses pensées. Au fur et à mesure que la scène sonore se révèle, une voix off d’Adele parlant de manière vulnérable de «la période la plus turbulente» de sa vie et ne voulant pas gêner les autres en en parlant joue. Cependant, elle admet qu’elle a trouvé des «souvenirs dans la grande tempête» de tout cela. La scène finale montre Adele flottant dans le ruisseau entouré de fleurs roses et regardant dans le ciel nocturne, apparemment peu impressionné.

Le clip “I Drink Wine” est la première sortie d’Adele depuis le clip de janvier pour “Oh My God”. La superstar britannique a annoncé jeudi qu’elle sortirait la vidéo le 26 octobre et a révélé qu’il s’agissait de la première vidéo qu’elle avait filmée pour le 30 album. “Je suis ravi que vous le voyiez et j’ai hâte de voir certains d’entre vous ce soir!” s’est-elle exclamée sur Instagram. « I Drink Wine » a culminé au n ° 18 du Billboard Hot 100 en décembre 2021, qui a suivi le single n ° 1 « Easy On Me » et le n ° 5 « Oh My God », qui ont tous deux culminé en octobre de cette an.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Adele a vécu une année passionnante depuis lors. En septembre, elle a remporté un Creative Arts Emmy Award pour son concert télévisé spécial préenregistré Adèle : Une seule nuit. « Putain de merde, je suis content comme un coup de poing ! Merci @mrbenwinston de m’avoir laissé tomber ce tour cet après-midi !! Faites-moi confiance pour avoir officiellement un EGO », Adele a sous-titré les selfies qu’elle a pris après avoir reçu son Emmy par la poste. Comme elle l’a noté, Adele est à un trophée de devenir une gagnante de l’EGOT, car elle a un Emmy, un Grammy (un énorme 15 !) et un Oscar à son nom. Elle a juste besoin d’un Tony pour obtenir le statut exclusif de gagnant EGOT, qui comprend des artistes tels que John legend, Jennifer Hudson, Whoopi Goldberget 14 autres.

De plus, Adele est dans les dernières étapes de la préparation de son prochain Week-end avec Adèle Résidence à Las Vegas qui devrait démarrer en novembre et se poursuivre jusqu’en mars 2023. Elle a été initialement reportée en janvier après que les luttes de COVID-19 aient entraîné le calendrier de production.