Adele et Elton – en refusant le concert du couronnement, vous avez détrôné le concert de votre vie

DITES ce que vous aimez à propos de notre nation d’habitants qui battent des casseroles, mangent de la confiture et portent des bas de survêtement, nous savons comment monter un spectacle.

Préfixant le « Grand » en Grande-Bretagne, l’extravagance du château de Windsor de dimanche soir était aussi excentriquement dingue que belle.

D’un drone géant de baleine bleue dans le ciel à la Royal Shakespeare Company, Katy Perry, Miss Piggy et, improbablement, un poème de Jimmy Nesbitt, ce concert du couronnement avait tout pour plaire.

Sauf, c’est-à-dire, certains talents locaux de la liste A.

Parce qu’il s’est avéré que certaines de nos plus grandes superstars étaient trop occupées à laver leurs cheveux brillants collectifs pour se présenter pour le (nouveau) King et le pays.

Pas de Harry Styles, donc. Non Adèle. Pas de Spice Girls. (Victoria Beckham, sûrement, martelant ce dernier clou aux ambitions de chevalerie de longue date du pauvre David.)

Même la britannique honoraire Kylie Minogue ne pourrait pas être obligée de chanter sur les «sensibilités du Commonwealth» signalées. Elle devrait être tellement chanceuse.

Il n’y avait pas tellement une bouffée d’Elton John (bien qu’il soit à mi-chemin de la plus longue tournée d’adieu de la planète), et Paul McCartney n’a pas daigné sortir et gazouiller Here Comes The Son. Même un hologramme des Beatles aurait pu être sympa.

Au lieu de cela, nous avions Olly Murs, Kermit la grenouille et Lionel Richie, chantant « Easy like a Sunday morning » un dimanche soir.

Oh, et trois membres de Take That. Et Mme Perry chantant à propos du 4 juillet.

« Je m’efforcerai de vous servir avec loyauté, respect et amour », a annoncé le roi, avant que DJ Pete Tong, de manière quelque peu incongrue, ne donne le coup d’envoi.

Pete a expliqué plus tard que le vieux raver Charles avait demandé des « classiques d’Ibiza ». Quel homme.

D’une manière ou d’une autre, cependant, tout a fonctionné. En Technicolor glorieux.

C’était une marelle, un décalage de talents brillants et divers qui se sont rassemblés et, selon les mots de chaque entraîneur de football, ont tout donné.

L’atmosphère à l’intérieur du parc du château était électrique.

Les grands-parents ont hissé leurs petits-enfants sur leurs épaules, les royalistes ont fièrement agité leurs petits drapeaux de l’Union et la génération Z portant des chaussures montantes a souri béatement et a bu des gobelets en papier de cidre à un récital du Prélude en ut majeur de Bach.

Avec 20 000 mélomanes réunis contre le nec plus ultra des toiles de fond, un étranger se balançait à côté d’un étranger.

De nouvelles amitiés se sont formées, des numéros ont été échangés et des selfies, autant de selfies, ont été pris.

C’était le genre de concert où vous auriez pu laisser votre iPhone sur votre siège, et il serait resté intact.

« C’est vraiment magique », sourit la dame à côté de moi. « Je me sens tellement honoré d’être ici. »

Elle avait entièrement raison. C’ÉTAIT magique.

Felicity Kendal était assise derrière moi et, à ma droite, Anna Friel.

Tous deux sautaient le pas et étaient aussi excités que les autres sujets non célèbres du roi Charles de prendre le nouveau monarque en train de prendre son siège cinq rangées en arrière.

Bear Grylls a perdu son bracelet et n’a pas pu regagner son siège tant qu’il ne l’a pas retrouvé. Il ne gémit pas.

Peu importe qui vous étiez, le concert du couronnement n’était pas une question d’ego ou de statut.

Il s’agissait de nos nouveaux roi et reine – et de la persévérance de la monarchie grâce à une célébration de la vie affirmant tout ce que c’est que d’être britannique.

Le NHS, les travailleurs caritatifs et ceux, les héros du quotidien qui ne vendent pas d’arènes ou ne vendent pas de copies de The Sun, ont été honorés.

L’âme même de la Grande-Bretagne.

Beaucoup a été fait de la facture de 200 millions de livres sterling pour ce couronnement.

Mais l’hospitalité à elle seule a rapporté plus de 350 millions de livres sterling au cours de ce jour férié triomphant de trois jours.

Et pas un seul des 100 pays à l’écoute pour regarder les festivités n’aurait pu ne pas être conquis par notre nation ridicule, qui aime s’amuser et qui fait des bêtises.

Le boom du tourisme qui en résultera se fera sentir pendant des mois, voire des années, à venir.

D’une manière ou d’une autre, contre toute attente, nous avons réussi.

Harry, Adèle, Kylie. . . tu as raté le concert de ta vie. Plus vous tromper.

ANNE EST UNE VRAIE PARLEUR

La PRINCESSE Anne a donné la semaine dernière une masterclass sur l’interview.

Contrairement à de nombreuses célébrités / politiciens, le royal sensé a refusé de se baisser ou de s’obscurcir, même lorsqu’il était confronté aux questions les plus gênantes.

Interrogée sur la pertinence de la monarchie – à la suite d’un sondage du Commonwealth suggérant que la popularité de l’entreprise diminue après la mort de la reine – elle a donné une réponse mesurée et honnête.

De même, Anne, une femme que je ne voudrais pas croiser, a donné son point de vue franc sur des sujets allant de l’esclavage à une monarchie allégée.

Dans un monde en proie à la culture de l’annulation, son refus de rester muet sur des sujets épineux est particulièrement rafraîchissant.

Nous devrions tous être Plus Anne.

COMMENT LUTTER CONTRE LE RACISME

Le joueur préféré des Spurs de TOUT LE MONDE * Son Heung-min a apparemment été victime d’abus racistes par un fan de Crystal Palace samedi.

Une enquête a été lancée par les deux clubs après que des images aient circulé sur les réseaux sociaux du crétin faisant des gestes obscènes à l’as sud-coréen.

Ce n’est pas assez.

Si la FA et la Premier League veulent vraiment réprimer le racisme, la seule façon de devenir dur est, eh bien, de devenir dur.

Crystal Palace devrait avoir un point déduit – comme tous les clubs dont les fans se comportent de manière abominable.

Je suis presque sûr que nous verrions bientôt la fin du racisme, alors.

* Harry Kane peut-être excepté.

La VIDÉO qui montre un employé transgenre de Starbucks expulsant une femme pour l’avoir apparemment mal interprétée est devenue virale. Donc, vraisemblablement, la prochaine fois qu’un employé de Starbucks me tendra une tasse de café avec Clammy/Tammy/Chloe écrit dessus, moi aussi, je pourrai commencer.

NOS PENNY’S DU PARADIS

Quel changement absolument incroyable de Penny Mordaunt.

Oubliez sa tenue de voleuse de spectacle qui était, d’ailleurs, TRÈS Britney Spears vers Toxic 2003.

Imaginez les MOIS de planches, de pompes et de pressions sur les épaules qu’il a fallu pour que son épée soit en forme.

Héroïque.

DOGGY AMOUR À MOURIR POUR

Un sondage suggère que 62 % des propriétaires d’animaux partagent un lit avec leur chat ou leur chien.

Je suis l’un des 62. Et il s’avère que je suis également susceptible de mourir d’une mort longue et douloureuse d’une sorte de maladie hideuse.

Parce que, si l’exposition aux acariens de nos amis à fourrure peut renforcer le système immunitaire, les rabat-joie disent maintenant que partager un lit comporte également un risque d’infection grave.

Apparemment, la cuillère de Dora le teckel miniature (une créature exceptionnellement propre et auto-nettoyante) augmente les risques de transfert de microbes potentiellement dangereux.

Ces insectes peuvent provoquer des conditions telles que la gale ou même la maladie de Lyme.

Non. Pas même un accès de Lyme, saupoudré d’une bonne dose de choléra et de typhoïde, n’a pu m’empêcher de partager mon lit avec mon cabot du paradis.

Au sujet des chiens, en particulier le mien, il s’avère que les grands-parents ne se contentent pas de gâter leurs personnes à charge humaines.

Mes parents ont récemment gardé Dora pendant dix nuits quand j’étais à Los Angeles pour le travail.

Chaque jour, sans faute, je recevais des mises à jour de mon père sur l’apport alimentaire de Dora, ses selles et ses compétences de chasse au ballon.

« Elle aime vraiment le boeuf haché (20% de matières grasses) avec du beurre fondu », lit-on dans un texte.

« Mais ne toucherait pas au poulet en conserve. Alors elle mange un steak ce soir. Avec du beurre. »

Euh. Coupure sur la collecte de Dora. . . et être accueilli par Jabba le sanglant Hutt. Officiellement plus lourde de 0,5 kg, la petite Fatty suit désormais son régime strict prêt pour la plage.

LA BBC se trompe beaucoup. Mais sa couverture du couronnement de samedi était presque parfaite, avec Clare Balding aussi calme, empathique et imperturbable que jamais. Son commentaire, délicatement parsemé de faits archaïques, de bizarreries et de jetons, était tout ce que notre radiodiffuseur national devrait être. Et la raison même pour laquelle nous avons des frais de licence. Mis à part quelques problèmes techniques – c’est la BBC après tout – il n’est pas étonnant que plus de 18 millions d’entre nous soient à l’écoute.

BEAUCOUP de débats sur les dangers de l’IA et sur la façon dont les robots remplaceront bientôt l’humanité.

Mais tant que l’intelligence artificielle peut produire des joyaux comme celui-ci, de ce à quoi ressemblerait Henry VIII maintenant, continuez.