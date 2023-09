Adèle est-elle mariée ? Appelle Rich Paul « mari » – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Adèle35 ans, de nombreux fans se demandaient si elle et Riche Paul, 41 ans, a dit « oui », lors de son spectacle à Las Vegas samedi soir. La chanteuse a qualifié son petit ami de deux ans de « mari » alors qu’elle s’adressait à une fan dans la foule, et une vidéo du moment a déjà fait le tour.

« Tu ne peux pas m’épouser. Je suis hétéro, mon amour, et mon mari est là ce soir », a-t-elle dit au fan en regardant autour d’elle. Lorsque le fan a répondu : « Pouvez-vous essayer ? le talentueux auteur-compositeur a répondu de manière hilarante : « Non, je ne veux pas essayer. Je suis avec Rich. Tu es fou, laisse-moi tranquille.

@adeleslittleloveee Adele appelle riche, son mari pendant le week-end 27

Une fois la vidéo rendue publique, il n’a pas fallu longtemps aux fans pour spéculer sur l’état matrimonial d’Adele et Rich, dans la section commentaires. « son mari??? mon Dieu Adèle Paul ??? « , a écrit un fan, tandis qu’un autre a demandé: « . LA MÈRE EST MARIÉE ? » D’autres ont simplement apprécié l’échange amusant entre le crooner de « When We Were Young » et le spectateur.

La dernière spéculation survient après qu’Adele a révélé qu’elle voulait se marier pour le reste de sa vie, lors d’une émission en juin. «J’ai l’intention d’être mariée pour le reste de ma vie à mon homme», avait-elle déclaré à l’époque. Il y a à peine trois semaines, elle semblait également faire allusion à des projets de bébé avec Rich, avec qui elle sort depuis 2021, lors d’un autre concert. Elle aidait un fan à choisir un nom pour sa petite fille lorsqu’elle a révélé qu’elle voulait redevenir « bientôt maman ».

« Je veux vraiment redevenir maman bientôt, alors chaque fois que je vois un nom que j’aime, je l’écris sur mon téléphone », a-t-elle déclaré. La fan a ensuite dit qu’elle essayait de choisir entre les noms Spencer et Parker pour son petit bonheur, et Adele a répondu : « Je ne peux pas dire Parker parce que Rich aime ce nom. »

Adèle est déjà mère d’un fils Angelo10 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Simon Konecki. Elle et Simon se sont mariés de 2018 à 2021, et la chanteuse a été assez ouverte sur la façon dont le mariage et le divorce ont changé sa vie. Rich est également déjà parent de ses trois enfants, Réonna, Richie et Zanequ’il a accueilli lors d’une précédente relation.