Adele est déterminée à reprogrammer sa résidence à Vegas et à arranger les choses avec ses fans

Adele sait que le spectacle doit continuer et elle est « déterminée » à y arriver !

Adèle, 33 ans, a fondu en larmes lorsqu’elle a annoncé qu’elle devait reporter sa résidence tant attendue au Caesars Palace Hotel de Las Vegas pour des raisons personnelles, dont plusieurs membres de son équipage testés positifs pour Covid-19. Maintenant, alors que les fans attendent de nouvelles dates pour sa résidence, HollywoodLa Vie a EXCLUSIVEMENT appris qu’elle est « déterminée » à y arriver !

« Adele a bien l’intention de bien faire les choses et d’offrir à ses fans le spectacle qu’ils attendaient », nous a dit une source proche d’Adele. «Elle y a mis tout son cœur et est tellement bouleversée que cela en est venu à cela. C’est une professionnelle accomplie et elle accepte toujours le fait que c’est ainsi que les choses se sont déroulées. Elle lit ce que les gens disent de son raisonnement pour avoir à reporter et a vraiment le cœur brisé. Elle a vraiment essayé de faire en sorte que cela se produise.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Adele (@adele)

Après avoir mis fin à la résidence, qui devait commencer le 21 janvier, ses fans ont exprimé leur chagrin. Certains avaient même déjà acheté des billets et étaient en route pour Sin City lorsque la chanteuse aux yeux larmoyants a annoncé sur Instagram qu’elle ne pouvait pas se réunir à temps. « Adele a fait un point sur FaceTime avec les fans qui ont acheté des billets, ce qui lui a donné l’opportunité de se connecter en tête-à-tête avec certains des fans qui ont été déçus », a déclaré l’initié. « Elle a également reçu beaucoup d’amour et c’est ce qui lui permet de garder le sourire en ce moment. »

Selon une deuxième source, Adele sait que la série doit continuer et elle fait tout ce qu’il faut pour que cela se produise. « Adele est déterminée à redresser le navire pour son spectacle à Vegas et elle est déterminée à le reprogrammer cette année. Cela a été embarrassant pour elle, mais elle va tout faire pour que tout ce drame récent soit oublié », a divulgué la source, ajoutant : « Vegas sera un succès et elle s’en assure à partir de ce jour. Elle va arranger les choses car il n’y a pas d’autre option.