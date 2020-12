Adele a enfin commencé à enregistrer sa nouvelle musique – cinq ans après la sortie de son dernier album.

Le chanteur Someone Like You, 32 ans, a eu une session d’enregistrement top secret dans un studio de Londres la semaine dernière, cela a été révélé.

L’ancien batteur de Pearl Jam, Matt Chamberlain, a laissé échapper la nouvelle et s’est réjoui de la qualité du son des nouveaux morceaux.

Ce sera la première musique qu’elle sortira depuis la sortie de son album 25 en 2015.

S’exprimant sur le podcast The Eddie Trunk sur SiriusXM, Matt a révélé: «Je viens de travailler sur une nouvelle musique pour Adele.







«Entendre cette voix dans mes écouteurs me faisait frissonner. C’était tellement puissant et émotif.

«Vous connaissez sa voix, mais être de l’autre côté de la pièce de quelqu’un qui fait ça, c’est juste fou.

« Vous l’entendez à la radio et peu importe et vous vous dites: » Ouais, c’est vraiment bien « , mais être dans la pièce avec ces gens et ressentir cette énergie, c’est tellement lourd. »







Le nouveau matériel d’Adele sera probablement inspiré par le tourbillon de quelques années qu’elle a vécu depuis la sortie de son dernier album.

L’année dernière, il a été confirmé qu’elle s’était séparée de son mari Simon Konecki.

Puis elle a de nouveau fait la une des journaux grâce à sa perte de poids époustouflante de sept pierres.







Elle est revenue sur le devant de la scène en octobre pour animer Saturday Night Live.

Après cela, elle a précisé qu’il n’y aurait pas de nouvelle musique cette année.

Adele a dit: « Je retourne dans ma caverne maintenant pour être la (célibataire) chat lady que je suis. Paix jusqu’à l’année prochaine. »