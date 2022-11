Adele dit aux fans de “se saouler” lors d’un concert à Vegas Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : MEGA

Adèle voulait se produire devant une foule qui s’était déchaînée avec un courage liquide lors de son dernier concert ! La chanteuse emblématique s’est assurée de faire savoir à son public de résidence à Las Vegas qu’elle préférait que ses fans soient un peu bourdonnés lors de sa performance au Caesar’s Palace le vendredi 25 novembre. », a déclaré le hitmaker « Water Under the Bridge » entre les chansons, selon The Mirror.

La gagnante d’un Grammy, qui a annulé sa résidence d’origine l’année dernière après avoir déclaré qu’elle n’était pas prête, a également remercié ses fans d’être venus. «J’ai travaillé mon a ** e absolu pour cela. Je n’aurais pas pu faire cet autre spectacle et tu ne l’aurais pas aimé non plus, je te le dis », a-t-elle déclaré sur scène, selon le point de vente.

Initialement, Adele devait lancer la résidence le 21 janvier, donnant deux concerts par week-end jusqu’en avril 2022. Cependant, elle a annulé 24 heures avant l’ouverture. Dans une vidéo en larmes publiée sur son Instagram à l’époque, elle a dit à ses millions de fans qu’elle “avait absolument tout essayé” pour que l’émission “soit assez bonne” mais qu’elle avait été “détruite” à la fois par COVID-19 et “retards de livraison .” Elle a ajouté: “Je suis tellement bouleversée, et je suis vraiment gênée et tellement désolée pour tous ceux qui ont voyagé pour arriver ici. Je suis vraiment, vraiment désolé.

Elle a également parlé de l’impact de l’annulation de la résidence dans le numéro de septembre 2022 de Elle. “Ce fut de loin le pire moment de ma carrière”, a-t-elle déclaré. “De loin. J’étais tellement excité par ces émissions. C’était dévastateur.

Pendant ce temps, il semble que le spectacle se déroule à merveille, alors qu’Adele a fondu en larmes, submergée par la joie lors de la soirée d’ouverture. Avant la première représentation, une source a déclaré EXCLUSIVEMENT HollywoodLa Vie qu’elle prévoyait une «célébration épique» pour lancer le Week-end avec Adèle engagement.

“Adele a hâte que sa résidence démarre, elle est plus que prête”, a commencé la source. « Elle a mis son cœur et son âme dans la préparation, elle a répété 12 heures par jour et chaque petite chose est en place et perfectionnée. À ce stade, c’est juste un sentiment de vouloir que ça se dépêche et que ce soit la soirée d’ouverture parce que maintenant que tout est prêt, l’attente est dure, c’est comme le compte à rebours jusqu’au matin de Noël ou quelque chose comme ça.