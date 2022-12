Adele dit à la foule de Vegas que le divorce l’a amenée à “cinq séances de thérapie par jour”

Lors de sa septième performance “Weekends with Adele”, la chanteuse a été franche sur son retour sur scène et son retour en thérapie.

“J’ai recommencé à suivre une thérapie, n’est-ce pas ? Parce que j’ai passé quelques années sans en avoir”, a déclaré Adele à la foule lors de sa résidence à Las Vegas.

“Avant, quand je vivais mon divorce, je faisais cinq séances de thérapie par jour”, a-t-elle plaisanté. vidéo enregistrée par les fans et partagé sur les réseaux sociaux.

Adele a épousé son compatriote britannique Simon Konecki en 2018, mais le couple a divorcé en 2021. Adele a longuement parlé de l’impact de son divorce sur sa musique ainsi que sur son bien-être général.

“Mais j’ai arrêté de me tenir responsable de mon propre comportement et des choses que je dirais”, a-t-elle poursuivi. “Et c’est ‘parce que je pourrais toujours me rabattre sur mon thérapeute et dire ‘La raison pour laquelle tu as fait ça, c’est parce que quand tu avais 10 ans, c’est arrivé.'”

Elle a dit à ses fans enthousiastes qu’elle s’était réengagée dans la thérapie pour être la meilleure version d’elle-même chaque soir où elle monte sur scène.

“Maintenant, je le fais parce que je veux juste m’assurer que je me recharge chaque semaine pour m’assurer que je peux tout vous donner”, a-t-elle déclaré.

Et cela semble fonctionner, comme Adele l’a partagé à propos de sa résidence, “Avoir une interaction humaine chaque week-end est honnêtement – ​​je suis la plus heureuse que j’ai jamais, jamais, jamais été.”

Elle a dit au public qu’en thérapie, elle discutait fréquemment de la nature de ses spectacles.

“J’adore faire de la musique, mais il y a quelque chose dans le fait de jouer en live qui me terrifie… Et c’est pourquoi je ne suis pas une grande artiste en tournée”, a-t-elle admis.

“Faire deux concerts par semaine, dans une salle beaucoup plus petite, et voir les gens recevoir ma musique est honnêtement – ​​c’est juste ce que je vais faire à partir de maintenant, c’est jouer dans des salles plus petites.”

“Si ma voix n’est pas excellente, ça va, mais mon âme est excellente, je vais vous le dire”, a-t-elle déclaré à la foule bruyante.

Poursuivant son discours, Adele a souhaité que les personnes présentes soient “prêtes à rire et à pleurer et à être comme fouettées tout autour”.

Après avoir reporté sa tournée, Adele poursuivra son spectacle jusqu’en mars de l’année prochaine.